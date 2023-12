El día que Mariah Carey dio un premio a Chenoa, ganadora del Eurobest 2003

Cantó It's Raining Men y se ganó al público europeo, que la coronó ganadora de la primera edición del EuroBest. Allí estaba Mariah Carey , la reina de la Navidad, que le otorgó el galardón entre lágrimas de la triunfita.

Solo hubo dos ediciones de esta especie de Eurovisión de triunfitos y Chenoa fue ganadora el año de su estreno.

Era 2003 y aunque cada país debía enviar al ganador de su edición más reciente de Operación Triunfo al Eurobest, Chenoa representó a España ante las ausencias de Ainhoa Cantalapiedra y Beth. La primera estaba recuperándose de una operación de cuerdas vocales y la segunda se preparaba para el Festival de la canción con aquel mítico Dime.

Los concursantes tenían que presentar ante Europa su canción más emblemática durante el concurso y las galas. Esa era It's Raining Men, de The Weather Girls, un icono pop que enamoró al público e hizo ganadora a Chenoa con un total de 145 puntos. Vozarrón, actitud, poder sobre el escenario y hasta un pequeño contratiempo que no dinamitó el show. La artista lucía un maxi cinturón que por accidente se enganchó en la rejilla de un bailarín y cayó al suelo sin causar más inconvenientes.

Con el regreso de Operación Triunfo a Amazon Prime y, sobre todo, el estreno de Chenoa como presentadora del formato que la vio nacer en televisión, son muchos los momentos de antaño que se están viralizando en las redes. Entre ellos esta tremenda actuación de la conductora de Tómatelo Menos en Serio, que le valió para que la mismísima Mariah Carey le entregase el galardón de la edición.

La reina de la Navidad formaba parte del equipo de presentadores y jurado de este EuroBest 2023, un momentazo que aunque muchos no recuerdan ―o no habían nacido cuando tuvo lugar― forma parte de la historia musical de nuestro país.

"Esto es demasiado para mí, hasta ahora no había ganado nada en mi vida", dijo la cantante a la agencia EFE hace ya 20 años.