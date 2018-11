El divertido vídeo de un policía de Nueva York cantando Backstreet Boys

Tras 14 meses batiendo records con 'Backstreet Boys: Larger Than Life', su show permanente en el teatro Zappos de Las Vegas, Backstreet Boys confirmaban la semana pasada el lanzamiento de un nuevo disco, 'DNA', que saldrá a la venta en el mes de enero vendrá acompañado de una gira mundial, 'DNA World Tour', con la que visitarán nuestro país en mayo.

Los fans españoles tienen una cita con la boyband el próximo 13 de mayo en Madrid y el 17 del mismo mes en Barcelona. Back Street Boys vuelven a los escenarios y un regreso tan esperado ha desatado la locura entre los fans de la banda.

Uno de estos seguidores es un oficial de policía que, desde el coche patrulla, quiso celebrar esta "resurrección" a pleno pulmón en medio de Manhattan. El hombre, ni corto ni perezoso, activó la megafonía y se puso a cantar el exitazo 'I want it that way', una de las canciones más icónicas de la banda. Los peatones que pasaban no daban crédito a lo que veían sus ojos y no dudaban en sacar sus teléfonos móviles para grabar el momento.