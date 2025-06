Dolly Parton se sincera sobre los cambios que hizo Beyoncé en su versión de 'Jolene'

Si por un tema es conocida la gran Dolly Parton es por Jolene, ese éxito de 1973 que cuenta con multitud de covers. Y la última de ellas está hecha por la propia Beyoncé, quien decidió darle un toque moderno a la canción.

La artista hizo una versión de la canción para su álbum Cowboy Carter, publicado en 2024, cambiando el tono y la letra de la canción para que sirviera más como una advertencia en lugar de una súplica, tal y como se entendía la versión original de Parton.

Ejemplos de ellos son haber cambiado 'Te lo ruego, por favor no te lleves a mi hombre' a 'Te lo advierto, no vengas a por mi hombre'. Cambios arriesgados que, ahora, Parton ha comentado en una entrevista con People.

En primer lugar, la artista envolvió de halagos a Beyoncé: "Soy una gran fan suya, ¿y quién no? Todo el mundo la adora". "Creo que es una artista magnífica, guapísima, y ​​además de cantar, baila", añadió, orgullosa.

Así, la artista calificó Cowboy Carter como un "álbum realmente, realmente bueno". De hecho, ella participa en dos temas, Dolly P y Tyrant.

Y sobre la versión de Jolene, Dolly Parton lo tiene claro: "Me sentí honrada de que, por supuesto, hiciera una versión completamente diferente de 'Jolene' a la mía". "La suya era más bien: 'Bueno, no lo vas a conseguir, no lo vas a llevar, vas a pasar por mí para conseguirlo'. La mía era más bien: '¡Por favor, no te lo lleves!'. Así que me encantó su interpretación".

"Como compositora, te gusta escuchar cómo diferentes personas interpretan tus canciones, cómo le dan su toque personal. Pero me sentí muy orgullosa y espero que su gira sea un éxito, y estoy segura de que así será. Parece que a la gente le está encantando", argumentó la artista.