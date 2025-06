Tatuajes de los que se arrepiente, traumas familiares y mucha terapia: la entrevista más sincera de Miley Cyrus

Miley Cyrus | Youtube | The Interview

El poso —y el peso— de la exposición de la fama y la decepción de los amores rotos protagoniza la inmensa mayoría de composiciones de Something Beautiful,el décimo álbum de Miley Cyrus.

La ex Hannah Montana ha encontrado la mezcla perfecta entre lo conceptual y lo comercial en un disco que pronto estará acompañado de una película visual que se estrenará este mes de junio dirigida por Miley Cyrus, Jacob Bixenman y Brendan Walter. Con toda seguridad se expondrán ahí secretos y confidencias, pero la cantante ya ha dado un par de pinceladas en una entrevista para el podcast de Lulu García-Navarro, The Interview, dentro de las series de The New York Times Magazine.

"En 2013 los adultos no actuaron como adultos"

A sus 32 años, Miley mira a su pasado con serenidad y madurez. Si en algún momento llegó a culparse a sí misma por querer deshacerse de la imagen de niña Disney con una estética más rompedora y un sonido más provocativo, ahora se enorgullece y responsabiliza a otros de juzgarla en unos años en los que la libertad conceptual en la música no estaba tan normalizada.

"En 2013 los adultos no actuaron como adultos, yo nunca juzgaría a una chica de 19 o 20 años. Había peticiones de madres en mi contra, en esa época lo que yo hacía parecía shockeante, pero ahora no parece tan salvaje, yo fui audaz, valiente y auténtica", reivindica Miley sobre su disco Bangerz y la gira estimulante y sugerente gira que vino con él.

"El 80% de mis tatuajes son un error"

La cantante habla también acerca de esa decisión de impregnar su piel de tatuajes de sus mascotas. "Un error que cometí son el 80% de mis tatuajes, no me arrepiento lo suficiente para borrarlos con láser, amo a mi gato, pero no lo necesitaba, amo a mi perro pero tener un pitbull en cada foto por el resto de mi vida es intenso", dice.

Sobre las relaciones actuales de sus padres, cuyo divorcio supuso una ruptura familiar muy dolorosa, también ha reflexionado: "Para mi madre no fue fácil casarse con un famoso, asumí su dolor como el mío, ahora la veo enamorada de mi padrastro al que adoro y mi padre encontró la felicidad, puedo amarlos como individuos, mi yo niña reaccionó antes, pero mi yo adulta sabe que merecen ser felices".

Por qué no tiene una marca de maquillaje, el imperio de otras artistas

Al contrario que Selena Gomez, Rihanna o Ariana Grande, propietarias y creadoras de marcas de belleza que les reportan importantísimos beneficios económicos, Miley Cyrus tiene claro que lo suyo es la música.

"Mi padrastro me preguntó por qué era la única sin una marca de maquillaje y yo le dije que esa no era mi pasión, no soy una maquilladora, mi pasión es escribir canciones en mi piano, contar historias y crear visuales bonitos, eso es lo que amo", cuenta, mencionando a Dominic Purcell, actual marido de su madre Tish Cyrus tras el divorcio con Billy Ray Cyrus en 2022.

Un proceso largo de terapia

Todo este proceso de ruptura familiar y traumas infantiles se apaciguó gracias a largos procesos de terapia, siempre acompañada de su entorno más cercano. Su pareja, Maxx Morando, se ha convertido en un apoyo imprescindible.

"Hice terapia EMDR, me vi en la cima de una montaña, un lugar donde experimenté muchos traumas, apareció gente que me trajo tanta paz y amor, mi perro fallecido, mi abuela, mi madre y mi novio maxx, me agarraron de las manos, salí y nunca más volví a tener miedo escénico".