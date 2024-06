"¿Dónde narices estaba yo?": Miley Cyrus estalla contra los Grammy por no darle un premio en 20 años

Miley Cyrus es historia de la música actual. Desde sus inicios en Hannah Montana hasta el lanzamiento de su último disco, la estadounidense ha tocado varios estilos y colaborado con decenas de estrellas, consiguiendo este 2024 su primer premio Grammy.

A sus 31 años, le ha pasado de todo. Triunfó como adolescente en una serie, fue acusada de provocativa por su era We can't stop, se peleó con su padre por salir con una chica de su edad, se divorció de Liam Hemsworth y hasta anunció que no volvería a salir de gira.

Una larga historia que ha querido contar en una entrevista con W Magazine, donde se ha pronunciado sobre varios temas de interés. Repasamos los grandes titulares que la intérprete de Wrecking ball ha dado.

"¿Esta es la primera vez que me toman en serio los Grammy?"

La artista se llevó este año su primer premio Grammy, una noticia que le sentó bastante mal porque no entendía cómo no lo había recibido antes "después de hacer lo mismo durante 20 años".

"¿Esta es la primera vez que me toman en serio en los Grammy? Me ha costado mucho descubrir cuál es la medida, porque si queremos hablar de estadísticas y números, ¿dónde narices estaba? Y si quieres hablar del impacto en la cultura, ¿dónde narices estaba yo?", ha criticado.

"Dolly Parton es la única que me envía faxes"

Miley Cyrus y Dolly Parton son grandes amigas, de hecho, es su madrina musical. En varias ocasiones, han cantado juntas el clásico country Jolene y la artista ha explicado que se comunica con ella por fax.

"Nadie más envía faxes. Literalmente tengo que ir al despacho de mi abogado, porque él es la única persona que todavía puede recibir un fax. Dolly me escribió para decirme: '¿Cuánto te amo? Tanto como mi corazón pueda contener y hasta donde mis brazos puedan alcanzar'. Me hace ahogarme. La amo mucho. La Navidad pasada me regaló un maniquí completo, hecho con sus proporciones y con su conjunto. Es tan importante", ha contado.

"Hago deporte con tacones"

Como buena diva, no se baja de los tacones en ninguna ocasión, especialmente para practicar para sus conciertos. Incluso va al gimnasio con ellos "para parecer Marilyn Monroe".

"Entreno con tacones, principalmente. Estoy interesada en feminizar el espacio de entrenamiento, porque gran parte del equipo de entrenamiento es feo", ha confesado Miley.

"Escribí 'II Most Wanted' hace dos años y se la presenté a Beyoncé"

Beyoncé y ella se han unido recientemente para II Most Wanted, una colaboración que forma parte del nuevo disco de la exDestiny's child. A pesar de lo que podía parecer, se trataba de un single de Miley que llevaba escrito dos años.

Para ofrecérselo, le recordó que las dos eran chicas country: "Le dije: 'No tenemos que hacer country; somos country. Hemos sido country.' Le dije: 'Sabes, como tú eres de Texas y yo de Tennessee, mucho de nosotras estará en esta canción'".

"Me gustaría actuar de nuevo"

Más allá de Hannah Montana, Miley Cyrus no ha hecho más ficción y al terminar dicha serie se centró del todo en la música. Sin embargo, podría regresar a actuar "si el papel fuera el adecuado".

"Es un poco difícil para la gente ver más allá de mí y comprar un personaje nuevo. El personaje tendría que ser una extensión de mí mismo o alguien (o algo) con una personalidad que pueda conquistar la mía. Necesitaría un personaje que sea más grande que yo", ha aclarado.