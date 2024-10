Dónde ver el documental 'Chris Brown: A History of Violence' en España

El documental explica cómo Chris Brown no ha visto cómo su repercusión internacional se veía afectada a pesar de haber protagonizado varias denuncias de abuso por parte de mujeres durante años.

El documental Chris Brown: A History of Violence es uno de los más esperados por los defensores de los derechos humanos dentro de la industria de la música desde que se dio a conocer su contenido, en el que narran los diferentes episodios de abusos a mujeres que ha protagonizado el rapero.

Investigation Discovery (ID), el sello detrás de la serie documental Quiet on Set, en la que se narra los abusos que sufrían algunas estrellas infantiles que trabajaron para Nickelodeon, estrenará el próximo 27 de octubre la producción, que forma parte de la iniciativa anual No Excuse for Abuse.

Chris Brown: A History of Violence cuenta cómo las acusaciones de agresión sexual, violencia de pareja íntima o violencia fuera del escenario han pasado desapercibidas a la opinión pública mayoritaria, sin tener un impacto real en su estatus de estrella o en sus compromisos discográficos.

Para ello, se ayudan en el testimonio de una de las denunciantes, que mantiene el anonimato durante el metraje, y los análisis de expertos en la materia.

Dónde ver el documental Chris Brown: A History of Violence

El sitio web de Investigation Discovery (ID) aún no está disponible para su acceso desde España, es necesario acceder mediante el uso de una VPN, una red virtual privada, que permita falsear la dirección en la que te encuentras en ese momento. El sistema es totalmente legal, tanto en España como en el resto de la Unión Europea, siempre que la actividad también lo sea.

Por otro lado, existe la posibilidad de suscribirse al servicio que ofrece zapping, una aplicación que permite ver televisión de varios países por internet en directo.

Además, es muy probable que los usuarios de las redes sociales cuelguen diversos fragmentos del documental durante la emisión del mismo, sobre todo aquellos con actividad en Estados Unidos.