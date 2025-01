Drake demanda a Universal por promocionar la canción de Kendrick Lamar que lo acusa de pedofilia

Drake, reconocido rapero canado-estadounidense, ha presentado una demanda contra Universal Music Group (UMG) por "publicar y promover" la canción Not Like Us , en la que Kendrick Lamar lo acusa de ser un pedófilo.

El rapero Drake demandó el miércoles 15 de enero por difamación a la discográfica Universal Music Group (UMG), a la que acusó de difundir y promocionar el tema Not Like Us, en el que Kendrick Lamar tacha al rapero de pedófilo en una composición que suma mil millones de reproducciones en Spotify y cinco nominaciones a los Premios Grammy 2025.

"[Universal] decidió publicar, promover, explotar y monetizar acusaciones que sabía no solo que eran falsas, sino también peligrosas. [...] Drake nunca ha tenido relaciones sexuales con una menor ni tampoco ha sido imputado o condenado por ningún acto criminal", alega la denuncia, interpuesta en un tribunal federal de Nueva York.

Los abogados del artista argumentan que las fuertes acusaciones vertidas por Lamar en la canción llevaron a que en mayo de 2024 un grupo de personas se desplazara hasta la vivienda de Drake en Toronto y abriera fuego contra ella, hiriendo de gravedad a uno de sus guardias de seguridad. Tras los hechos, afirman que el rapero canadiense sacó a su hijo de la escuela primaria a la que asistía en Toronto por motivos de seguridad, y finalmente este verano decidió que tanto su primogénito como su madre abandonaran la ciudad definitivamente.

Según la defensa, que pide que se celebre un juicio y que se compense al rapero por daños y perjuicios, UMG llevó a cabo una "campaña implacable" de promoción del tema porque sabía que iba a ser "una mina de oro". Además, afirma que la discográfica ha llevado a cabo "inversiones significativas" y ha recurrido a "conexiones profesionales" para acordar que Kendrick Lamar interprete el tema en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl.

El 4 de mayo, Lamar dio a conocer la canción Not Like Us, en la que el rapero californiano repitió acusaciones de hace una década de que Drake es un pedófilo y tiene una hija secreta a la que se niega a reconocer. En el videoclip, Lamar colocó una imagen de la mansión de Drake en Toronto ilustrada con los iconos que se utilizan habitualmente para marcar la presencia de pederastas condenados.

"Di, Drake, escuché que te gustan jóvenes / Mejor que nunca vayas al bloque uno de la prisión / A cualquier chica que hable con él y esté enamorada / Solo asegúrate de esconder a tu hermanita de él", canta Kendrick Lamar en una estrofa de la canción.

Poco después de Not Like Us, Drake dio a conocer su respuesta con otra canción, The Heart Part 6, en la que niega las acusaciones vertidas contra él. "¿Dónde está la prueba del juicio? / ¿Dónde están los documentos o el archivo donde está guardado?", pregunta Drake en su tema.