Qué dice la letra de 'Not Like Us', la canción de Kendrick Lamar por la que Drake ha demandado a Universal

El estadounidense Drake demandó el miércoles 15 de enero por difamación a la discográfica Universal Music Group (UMG), a la que acusó de promocionar la canción Not Like Us, en el que Kendrick Lamar tilda de pedófilo al rapero en un tema que suma mil millones de reproducciones en Spotify y cinco nominaciones a los Premios Grammy 2025.

"[Universal] decidió publicar, promover, explotar y monetizar acusaciones que sabía no solo que eran falsas, sino también peligrosas. [...] Drake nunca ha tenido relaciones sexuales con una menor ni tampoco ha sido imputado o condenado por ningún acto criminal", alega la denuncia. UMG habría llevado a cabo una "campaña implacable" de promoción del tema porque sabía que iba a ser "una mina de oro", según la defensa.

Por su parte, la empresa respondió a las acusaciones el mismo miércoles por la tarde, asegurando que "no solo estas afirmaciones son falsas", sino que resulta "ilógico" pensar que Universal Music Group quisiera "dañar la reputación" de Drake. "Hemos invertido enormemente en su música", recuerda la discográfica.

Qué dice la letra de 'Not Like Us', de Kendrick Lamar

Not Like Us vio la luz el 4 de mayo de 2024. En ella, el estadounidense Kendrick Lamar acusa directamente al rapero de ser un pedófilo. "¿Certified Lover Boy? Pedófilo certificado", canta haciendo referencia al álbum de dicho título de Drake, publicado en 2021.

De hecho, Lamar, que actúa este año en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl, menciona hasta dos veces de forma explícita el nombre de Drake. "Di, Drake, escuché que te gustan jóvenes / Mejor que nunca vayas al bloque uno de la prisión / A cualquier chica que hable con él y esté enamorada / Solo asegúrate de esconder a tu hermanita de él", dice una estrofa.

En otra, el rapero insinúa que podría acusar a Drake de más cosas: "La audiencia no es tonta, moldea las historias como quieras / Hey, Drake, ellos no son lentos / La madriguera aún es profunda, puedo ir más lejos, lo prometo".

Así, Kendrick Lamar repite las acusaciones de hace una década de que Drake es un pedófilo y tiene una hija secreta a la que se niega a reconocer. Además, en el videoclip y en la portada del sencillo, el cantante colocó una imagen de la mansión de Drake en Toronto ilustrada con los iconos que se utilizan habitualmente para marcar la presencia de pederastas condenados.

A nivel general, Not Like Uses una defensa por parte de Lamar de la costa oeste estadounidense tras el polémico uso de voces generadas por inteligencia artificial de Tupac Shakur y Snoop Dogg en la canción de Drake Taylor Made Freestyle, la cual fue retirada poco después por una orden de cese y desistimiento por parte del patrimonio del fallecido 2Pac.

La respuesta de Drake

Solo un día después del lanzamiento de Not Like Us, Drake dio una respuesta con otra canción, The Heart Part 6, en la que niega las acusaciones vertidas contra él. "¿Dónde está la prueba del juicio? / ¿Dónde están los documentos o el archivo donde está guardado?", pregunta Drake en su tema.

Además, ataca a Kendrick Lamar: "Esto está a punto de volverse tan deprimente / Esto es trauma por tus propias confesiones / Es cuando tu padre te deja solo en casa sin protección, tan descuidado / Por eso estás tan obsesionado con estas rimas de pedofilia y esa mierda, es tan excesivo".