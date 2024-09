Quién es Kendrick Lamar, el rapero que actuará en la Super Bowl 2025

En medio de todos los rumores, ya se ha confirmado el artista principal que actuará en el descanso de medio tiempo de la Super Bowl: será Kendrick Lamar quien hará el gran show del evento deportivo.

El rapero encabezará así el esperado espectáculo, el cual tendrá lugar el 9 de febrero de 2025 en Nueva Orleans, Luisiana.

Hace tan solo unos meses el artista vivía una mediática pelea con Drake. No obstante, al margen de esta polémica, ha sido el elegido como artista principal para actuar en el gran evento deportivo.

Será la segunda vez que Lamar actúe en el evento principal de la NFL, puesto que en 2022 fue el invitado especial del show de Dr. Dre. Ahora, el cantante consigue ser el segundo artista de rap en capitanear el evento principal de la Super Bowl en toda su historia.

El propio artista se ha pronunciado al respecto, según recoge Billboard: "El rap sigue siendo el género más impactante hasta la fecha. Y estaré allí para recordarle al mundo por qué. Tienen al indicado".

Ya se conocen algunos detalles sobre el show del rapero: la dirección creativa del espectáculo estará a cargo de pgLang, la propia marca del rapero.

Aunque Kendrick Lamar lleva varios años encadenando éxitos, este 2024 ha conseguido encabezar el Hot 100 durante dos semanas no consecutivas por el himno Not Like Is, el himno para cerrar la disputa con Drake que se convirtió en todo un éxito.

Así es el rapero

Kendrick Lamar comenzó en el mundo de la música ya de adolescente, cuando sus mixtapes empezaron a generar un gran revuelo a principios de los 2000. Así, se estableció rápidamente como uno de los artistas de hip-hop más interesantes.

Lamar se convirtió en el primer MC en ganar un premio Pulitzer, concretamente por su álbum DAMN, publicado en 2017. Además de este reconocimiento, el artista cuenta con innumerables premios Grammy por proyectos muy aclamados por la crítica como Good Kid, mAAd city, Pimp a Butterfly, DAMN y Mr. Morale & The Big Steppers.

Su colaboración con Taylor Swift

El primer éxito de Kendrick Lamar en las listas más importantes llegó de la mano de Taylor Swift con Bad Blood, en 2015. Y es que el rapero es un artista muy solicitado en cuanto a colaboraciones, y ha trabajado con nombres como Rihanna, Maroon 5, Drake, Sia, SZA y A$AP Rocky, entre otros.