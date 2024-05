Las duras palabras de Kiko Rivera de su lucha contra las drogas: "El demonio sale"

Kiko Rivera es uno de los reyes de la noche española y en el pasado se enfrentó a problemas de adicción a las drogas , aunque está intentando dejarlo atrás. El DJ se ha sincerado, asegurando que no siempre es sencillo.

Los problemas de Kiko Rivera con la droga no son desconocidos. Siendo uno de los DJs más famosos de nuestro país, el hijo de Isabel Pantoja era el rey de la noche y su estilo de vida no tardó en pasarle factura porque sufrió un ictus en 2022.

Logró cambiar y dejar las adicciones en el pasado para centrarse en su familia, la música y acostumbrarse a nuevos hábitos de alimentación. La fuerza de voluntad ha sido fundamental en este proceso, especialmente por lo fácil que es recaer.

En una entrevista con Marc Giró, el artista ha revelado que "gracias a Dios" se ha desenganchado de cualquier droga, pero debe tener cuidado y ha pedido a la gente que se encuentre como él que "entiendan que para él ha sido muy difícil" porque se dedica a la noche.

"Aguanto, y cuando veo que sale el demonio, porque el demonio sale, para el hotel", ha detallado Kiko, sobre cómo lo está llevando. Eso sí, hay un factor con el que tiene muchísimo cuidado: la bebida.

Ha insistido: "Intento no beber alcohol, el problema es el alcohol".

Las adicciones de Kiko Rivera a la droga

No es la primera vez que el DJ se pronuncia sobre la adicción a la droga, ya que en una entrevista en The Wild Project a mediados de 2023, confesó que antes consumía una gran cantidad de cocaína cada noche. Podía meterse "hasta diez gramos" y él mismo es consciente de que "podría haber muerto en una de esas noches locas".

Con 19 años, se independizó a un piso de Sanchinarro y se convirtió "en el Kiko fiestero que todo el mundo conoce": "Todo lo que no me había dejado mi madre, salí en ese año. Se me abrió el mundo de los bolos. 1.500 pavos por hacerme fotos, p'allá que voy", dijo.

Sus bolos cada vez le daban más dinero y se enganchó a las drogas: "El vicio en todo su esplendor". Y pasó mucho tiempo, pero esta vida todavía le persigue y "todavía sigue luchando contra ello".