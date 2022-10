Eliminan la escena en la que Taylor Swift lee 'gorda' en la váscula en el vídeo de 'Anti-Hero'

Seis días después de su estreno en las plataformas, el primer videoclip que Taylor Swift ha publicado de su disco Midnights, Anti-hero, ha sufrido una modificación.

De momento, el equipo de la cantante no ha dado explicaciones al respecto, pero los usuarios de las redes y fanáticos de Taylor Swift apuntan a que las críticas de las redes pueden haber precipitado esta decisión.

Un plano con la palabra "gorda" no ha sentado bien a determinados sectores.

La escena eliminada de 'Anti-hero'

El vídeo muestra a Taylor Swift enfrentándose a su propio alter ego, una parte de sí misma que exploró en su disco Reputation y que nació a raíz del acoso masivo y mediático que sufrió la artista por su polémica con Kanye West y Kim Kardashian.

Durante todo el vídeo, la artista está acompañada por esta especie de conciencia. A veces la impulsa a sacar su lado más rebelde, bebiendo chupitos o rompiendo una guitara, y en otras ocasiones le recuerda sus peores pesadillas y complejos.

En la escena del baño, la Taylor real se sube a la váscula y lee en la aguja la palabra 'gorda' (fat en inglés), un plano con el que pretende representar esa angustia que sienten las personas con trastornos alimentarios y complejos físicos cuando se pesan. Su alter ego la mira y la juzga como lo hacen aquellos -fans o haters- que opinan sobre su cuerpo.

No hace falta ni tener obesidad ni sobrepeso para que el cerebro atormente a quien sufre un desequilibrio alimentario o trastorno físico. Tampoco hace falta que le señalen por la calle. Las peores palabras y adjetivos se las dedican a sí mismos.

El motivo de las críticas

La eliminación de este plano dentro de la escena pone de relieve que las críticas han caído como un jarro de agua fría a la propia Taylor Swift, que no se ha pronunciado al respecto. Sí que explicó que el videoclip representaba sus propias pesadillas y "pensamientos intrusivos que se reproducen en tiempo real".

De hecho, en la canción canta "a veces siento que todo el mundo es sexy / y yo soy un monstruo en la colina".

En las redes algunos han criticado el vídeo porque consideran que la palabra "gorda" no es nada malo y ofensivo, pero lo cierto es que la artista se basa en una experiencia personal para hablar de sus propias pesadillas, no se trata de un juicio general. Otros apuntan a que Taylor no tiene licencia para sentirse mal con su cuerpo porque consideran que entra dentro de los cánones normativos. La han acusado de gordofobia. Aun así, Swift ha decidido eliminar la escena y evitar polémicas.

Taylor Swift y sus trastornos alimenticios

La cantante habló de cómo le afectaban las críticas y comentarios ajenos en su documental Miss Americana, en el que descubre su lado más personal e íntimo sin miedo a mostrar sus vulnerabilidades.

"No sé si me siento cómoda hablando de la imagen corporal y las cosas por las que he pasado, lo poco saludable que es para mí, mi relación con la comida y todos esos años", contaba. "Pero la forma en que Lana (Wilson, el director del documental) cuenta la historia, realmente tiene sentido. No voy a ser claro con este tema porque hay mucha gente que puede hablar de eso de buena manera. Pero todo lo que sé es mi propia experiencia. Y mi relación con la comida es exactamente la misma psicología que aplico a todo lo demás en mi vida: si recibo una palmadita en la cabeza, lo registro como bueno. Si me castigaban, lo registraba como malo", dijo.

No son pocas las veces que la prensa y los usuarios han comentado y opinado sobre su cuerpo. Incluso llegaron a asegurar que estaba embarazada.