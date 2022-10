Todos los 'easter eggs' del videoclip de 'Anti-hero', la catarsis de Taylor Swift en su disco 'Midnights'

Te interesa Taylor Swift adelantó la letra de la canción 'Labyrinth' en un acto público en mayo y nadie se dio cuenta

"It's me, hi, i'm the problem, it's me". (Soy yo, hola, yo soy el problema, lo soy). Taylor Swift reconoce en el estribillo de Anti-Hero que se siente diferente, desubicada, descolocada, apartada del resto de la industria. Una realidad que parte de sus propias experiencias personales pero que, llevada al extremo, resulta fantasiosa y paranoica.

Se siente exhausta en un mundo narcisista, rodeada de extraños capaces de casi cualquier cosa para aprovecharse de ella. Pero esta desconfianza está en su cabeza, en la mente de la anti-heroína en la que se erige. Lo reconoce. Ella es su peor enemiga. Y el videoclip del single principal de su nuevo álbum de estudio, [[LINK:INTERNO|||Article|||63518f41a729b0e47d8bfb2a|||Midnights —que ha roto récords de escuchas en todo el mundo—]], no es más que un retrato de sus peores pesadillas.

En poco más de cinco minutos de vídeo, Taylor Swift expone de manera gráfica y visual cuáles son esos escenarios ficticios que le aterrorizan. Pensamientos intrusivos tan irreales como que su futura nuera la asesine para quedarse con su herencia.

En medio de ese caótico mundo que podría ser un espejo de su mente, Taylor Swift ha escondido —como siempre— varias referencias a su vida real. Los easter eggs son una constante en sus trabajos, unos guiños que no pasan desapercibidos para los verdaderos swifties.

Los easter eggs de 'Anti-hero', de Taylor Swift

Un plano muy conocido

El videoclip de Anti-Hero comienza con un plano de Taylor, de espaldas, desayunando frente al papel pintado de la pared.

Frame de Anti-hero de Taylor Swift // Youtube

De igual manera arrancaba el vídeo de The Man, con la cámara acercándose a la espalda de un hombre que mira la ciudad desde un rascacielos.

También tiene este mismo plano la portadas de su disco Evermore.

Taylor en la portada de Evermore // Taylor Swift

Purpurina y glitter en abundancia, como en 'Speak Now'

Antes de que suenen las primeras notas de la canción se escucha el sonido de las agujas de un reloj, lo que recuerda al inicio de su canción 22, del álbum Red.

Lo más llamativo es la purpurina que sale de la yema del huevo cuando Taylor le pasa el cuchillo por encima. Sorprendida, mira el líquido brillante, que hace referencia a todo el glitter que emanaba en su etapa con el álbum Speak Now.

Frame de Anti-hero de Taylor Swift // Youtube

Más adelante vemos a Taylor vomitando este mismo glitter, muy parecido al que se desprende de su vestido en la portada de Speak Now.

Taylor Swift en la poratda del álbum 'Speak Now' // Taylor Swift

Los fantasmas del pasado Taylor: su primer disco y 'Red'

A Taylor ya no le da miedo enfrentarse a su pasado ni los fantasmas que habitan en él. Todos los personajes que aparecen en el clip con una sábana o mantel por encima para emular a estos fantasmas tienen, además, accesorios que recuerdan a épocas pasadas de Taylor.

Nos refererimos al sombrero estilo vaquero que luce uno de estos espíritus, con el que homenajea sus raíces en la granja en la que vivió hasta los 13 años en Pennyslvania. También hace referencia a su primer álbum, homónimo y de estilo country.

Frame de Anti-hero de Taylor Swift // Youtube

El otro fantasma lleva unas orejas de gato —iguales a las que usó ella en el videoclip de 22— y unas gafas de sol con flores, muy representativas de su etapa con el disco Red.

Taylor Swift en el videoclip de '22' // Youtube

La nueva Taylor, la renacida en 'Reputation', es su alter ego y su conciencia

A lo largo de todo el vídeo, Taylor está acompañada de otra Taylor, igual que ella físicamente pero con una actitud muy diferente.

Taylor Swift en el vídeo de Anti-hero // Youtube

Esta "nueva Taylor" que la anima a salir de fiesta y beber chupitos es la que renació de sus cenizas en el disco Reputation, con el que la artista daba un golpe sobre la mesa después de años de acoso mediático por la polémica con Kanye West y Kim Kardashian.

Este álbum supuso una venganza musical alabada por la crítica que volvió a colocar a la artista en el mapa de las grandes estrellas después de haber sido vilipendiada en público. Simboliza su lado más rebelde, guerrero, luchador e inconformista. Además, esta Taylor luce unas botas de piel de serpiente, el animal que convirtió en símbolo en Reputation.

Frame de Anti-hero de Taylor Swift // Youtube

Hay una serie de escenas en las que la nueva Taylor enseña a la protagonista, que toma notas como una alumna aplicada, varias lecciones importantes.

Frame de Anti-hero de Taylor Swift // Youtube

En una pizarra escribe "todos te traicionarán" y más tarde vuelve para mirar fijamente una báscula que grita "gorda", símbolo de las constantes críticas y juicios sobre su físico y apariencia.

Frame de Anti-hero de Taylor Swift // Youtube

De esta presión habló en su documental Miss Americana. Llegó a dejar de comer por los comentarios ajenos. "Solo sucedió unas pocas veces, y no estoy de ninguna manera orgullosa de eso. Una foto mía en la que siento que mi barriga era demasiado grande, o... alguien dijo que parecía embarazada... Eso solo provocará que me muera un poco de hambre, simplemente dejé de comer", contó.

El pin de 'vótame para todo', ¿dardo a los Grammy?

Como cualquier artista, Taylor Swift se ha dejado la piel para que su música sea reconocida en los premios más importantes de la industria discográfica, los Premios Grammy. Sin embargo, hay quien asegura que ha intentado sobornarlos para que la nominen y le otorguen reconocimientos.

Frame de Anti-hero de Taylor Swift // Youtube

A esta información falsa es a la que se refiere con ese pin que reza "vótame para todo", un guiño a las supuestas "malas artes" que dicen que utiliza para ser premiada. Nada más lejos de la realidad. En 2018, la academia rechazó Reputation en las tres principales categorías de premios. "Tengo que hacer un disco mejor", dijo disgustada en su documental.

Referencia a 'Alicia En el País de las Maravillas' y 'Wonderland'

Desde 2014 son pocos los vídeos de Taylor Swift que no contienen una referencia a la novela Alicia en el País de las Maravillas. Fue en ese año cuando lanzó el tema Wonderland, que en castellano se traduce precisamente como "país de las maravillas"'.

Frame de Anti-hero de Taylor Swift // Youtube

En el vídeo de Anti-Hero lo hace metiéndose en una cena en la que no cabe por gigantismo, como le pasó a Alicia después de comer ese pastel que ponía "cómeme". Aquí, a diferencia del libro, en el botecito aparece su escudo oficial.

Frame de Anti-hero de Taylor Swift // Youtube

Lo hace al mismo tiempo que canta que se siente como "un monstruo en la colina".

Descubrimos al arquero de la canción 'The Archer'

Taylor hace un guiño a The Archer (El Arquero), tema de su disco Lover, cuando un hombre aparece en escena para dispararle con un arco y una flecha. La letra de The Archer detalla su inseguridad sobre sus relaciones y su experiencia con la traición, mientras canta "He sido el arquero / He sido la presa".

Frame de Anti-hero de Taylor Swift // Youtube

Su abuela Marjorie

En el disco Evermore, Taylor Swift incluyó un homenaje a musical a su abuela Marjorie, que cantaba ópera, con una canción homónima dedicada a ella. Esta es además una canción hermana de Epiphany, donde Swift homenajea a su abuelo Dean y su experiencia en la Segunda Guerra Mundial.

Según se ha podido saber, Marjorie habría alentado a su nieta a seguir su futuro como cantante cuando era pequeña. Un grupo de fans ha apuntado que en el videoclip de Anti-hero se incluye un retrato de la grandma Marjorie, pero no se ha confirmado.

Sus tres gatos, los herederos de su fortuna

Los que sí aparecen en la foto junto a la misteriosa señora —que representaría a una Taylor anciana— son sus gatos en la vida real.

Frame de Anti-hero de Taylor Swift // Youtube

Taylor es madre de tres mininos: dos Fold escoceses, llamados Meredith Grey (desde 2011) por Anatomía de Grey y Olivia Benson (desde 2014) por la serie Ley y orden.

El último en llegar a su vida fue Benjamin Button, un Ragdoll que entró a formar parte de la familia en 2019. A ellos les deja como herederos de la joya de su fortuna: la casa en la playa.

El funeral: lleno de detalles, referencias y... Calvin Harris

Es la escena con más detalles escondidos, pero el ojo de los swifties los ha resuelto casi todos.

Frame de Anti-hero de Taylor Swift // Youtube

La primera evidencia es Taylor dentro del un ataúd, un lugar del que ya la vimos resucitar en el videoclip de Look What You Make Me Do, un paralelismo hacia la Taylor "muerta", la "vieja Taylor".

Taylor Swift en el videoclip de 'Look what you make me do' // Youtube

El funeral se celebra porque según sus pesadillas, es su futura nuera la que la asesina para quedarse con su millonaria fortuna. Esta nuera ficticia se llama en el videoclip Kimber, el verdadero nombre de la archiconocida Kim Kardashian, con la que ha tenido rifirrafes públicos.

Frame de Anti-hero de Taylor Swift // Youtube

Además, vemos que luce un vestido negro corto muy parecido al de la gira Fearless de 2009, el mismo año que KimKar aseguró ser "la mayor fan" de Taylor en el programa Entertainment Tonight.

Otro llamativo detalle es el "hijo" ficticio de Taylor, Chad, que llega al funeral desde Ibiza. Destaca su gran parecido con su expareja en la vida real, el Dj Calvin Harris.

Frame de Anti-hero de Taylor Swift // Youtube

Por si fuera poco, ese pseudo Calvin Harris está grabando un podcast durante el funeral, lo que muchos han entendido como un paralelismo a la grabación que Kim Kardashian hizo de su llamada telefónica con West en 2016.

Taylor Swift y Calvin Harris // GTRES

El videoclip ha sido dirigido por la propia Taylor Swift, que ya se hizo cargo de la dirección de otros proyectos como All too well.

Los cómicos Mike Birbiglia, Mary Elizabeth Ellis y John Early participan también en el proyecto, que volvió a contar con la presencia de Rina Yang como directora de fotografía, igual que en All too well.