Ella Baila Sola admiten sus desencuentros y aseguran que se separaron por "desgaste"

Marta y Marilia celebran las bodas de plata de Ella Baila Sola volviendo a encontrarse después de 20 años sin verse. De momento no se sabe si habrá nuevas canciones, pero las artistas sí que han reconocido que "la magia sigue ahí" y que se habían echado mucho de menos.

Corría el año 1996 cuando dos tímidas jóvenes -una rubia y otra morena- debutaban en la música y se colocaban en los primeros puestos de las listas de éxitos gracias a temas como Lo echamos a Suertes o Cuando los Sapos Bailen Flamenco. Su primer disco consiguió vender más de medio millón de copias y puede que fuese ese el momento en el que las cosas comenzaron a torcerse. Los rumores sobre una mala relación entre ellas cada vez sonaban más fuertes.

Gonzalo Benavides, quien fuera su exmanager y descubridor, relataba hace poco a Vanity Fair que la rivalidad entre Marta y Marilia dificultaba mucho el trabajo. "Ellas querían que en la tele las sacasen el mismo número de planos a cada una", relataba antes de asegurar que tuvieron que grabar por separado porque ni siquiera se dirigían la palabra. También dijo que la portada de uno de sus discos era un fotomontaje porque no querían posar juntas.

Marta y Marilia, de Ella Baila Sola // ELLA BAILA SOLA

Un reencuentro "natural" después de 20 años sin verse

Después de cinco años de carrera, el grupo anunciaba su separación en el año 2001. Marta y Marilia emprendieron caminos separados y parece que el tiempo les ha dado la serenidad que necesitaban para volver a encontrarse.

"Yo creo que ha sido muy natural ahora y realmente nos ha enriquecido haber hechos otros proyectos, el haber elegido otros caminos y probar. Habernos echado de menos era necesario también para unirnos con mas riqueza", cuenta ahora Marilia a la revista Hola.

Aunque las cosas no terminasen de buenas formas, ambas artistas han querido dejar atrás aquellas rencillas del pasado y se han dado una nueva oportunidad. Su reencuentro en Madrid después de 20 años les ha permitido darse "un gran abrazo", contaba Marilia. "Nos hemos encontrado mejores", decían las dos.

Por qué se separó Ella Baila Sola // GTRESONLINE

La separación, rodeada de polémica

Estaban en la cumbre del éxito cuando anunciaron su separación en 2001, así que todo el mundo dio por echo que los motivos de su ruptura profesional eran personales. "Así como decimos que este reencuentro ha sido de manera natural, eso también lo fue", asegura Marga cuando le preguntan por las circunstancias que propiciaron su separación.

"De manera natural se produce un desgaste, tienes nuevas inquietudes, quieres hacer nuevas cosas... Para nosotras fue maravilloso y fabuloso y eso jamás lo hemos negado ni lo haremos, pero también queríamos experimenta más cosas, crecer", cuenta Marta sobre aquellos momentos convulsos.

"Sí que a veces no estábamos de acuerdo en todo, como le pasa a todo el mundo. Y fueron muchas horas juntas, muchas decisiones, muchas cosas importantes todas a la vez. Llega un momento que dices vamos a tomar un poco de aire, de perspectiva, para disfrutar también de la vida. Fue natural y también dijimos 'no es definitivo, ya veremos, vamos a vivir otras cosas'. Y no lo fue, porque aquí estamos".