Ella Baila Sola: Marta y Marilia explican el motivo de su regreso y porqué la entrevista tuvo que ser por videollamada

Te interesa Las pistas que señalan que Marta y Marilia anunciarán el regreso de Ella Baila Sola

Había ganas de saber qué se traían entre manos Marta y Marilia, que desde que anunciaron que visitarían El Hormiguero todo han sido rumores sobre su posible regreso a la música. Las chicas de Ella Baila Sola conectaron por videollamada con Pablo Motos.

Por qué la entrevista fue por videollamada

Aunque estaba previsto que Marta y Marilia acudiesen de manera presencial al programa, finalmente la entrevista tuvo que realizarse por videollamada. Marilia había dado positivo en las pruebas de covid que se hacen siguiendo los protocolos de seguridad, pero ese no era el único motivo. Marta tenía que hacer cuarentena porque estaba recién llegada de Nueva York, donde vive actualmente.

"Hemos hecho el protocolo de siempre de los PCR y, de repente, Marilia ha dado positivo. Aunque Marta está vacunada, porque vive en Estados Unidos, el protocolo de España dice que tiene que estar en cuarentena y no puede estar presencial", contaba Pablo Motos, que al finalizar la entrevista pidió a las chicas que cuando tuviesen una canción grabada lo avisasen para volver a encontrarse, esta vez sí, cara a cara.

Regreso por su 25 aniversario, las bodas de plata

Fue en el año 2001 cuando Marta y Marilia decidieron separarse y abandonar el camino que las había llevado al éxito. Consiguieron tres discos de platino y son responsables de temas tan conocidos como Cuando los sapos bailen flamenco o Lo echamos a suertes.

El motivo de su regreso a la música no es otro que la celebración de los 25 años de sus inicios, cuando dos jóvenes adolescentes soñaban con comerse el mundo mientras disfrutaban de su gran pasión, la música.

"Nos lo propusieron por el 25 aniversario, eran las bodas de plata. Nos pareció una idea maravillosa y nos dimos cuenta de lo que nos echamos de menos y de lo especial que era hacer esto juntas y darle gracias a la gente por todo lo que hemos compartido, por la magia que creamos hace 25 años juntos", desvelaba Marilia, que reflexionaba sobre lo que supuso para ellas acercarse a tanta gente a través de las canciones.

"Un agradecimiento a las personas que han formado parte de nuestra vida"

"De repente esas canciones que escribimos en casa de nuestros padres estaban en casa de todo el mundo. Es un agradecimiento a todas las personas que han formado parte de nuestra vida. Hemos formado parte de generaciones aunque otros no nos conocen, y queríamos darle las gracias por haber vivido algo tan especial", confesaba Marilia, muy emocionada.

Tanto Marta como Marilia han desarrollado sus propias vidas al margen del mundo de la música, pero esa conexión que las llevó al éxito no ha desaparecido. "No me lo podía creer. Estábamos dando botecitos las dos, se nos notaba la sonrisa congelada... Y ya enseguida haciendo bromas, preguntándonos qué tal", decía Marta, que actualmente vive en Nueva York.

Las artistas le contaron a Motos que ya han coquetado con la guitarra, y aunque de momento solo ha podido ser por videollamada, han vuelto a sentir esa emoción de cuando cantaban juntas. "La magia sigue ahí", decía Marta, muy sonriente. "Nos hemos sorprendido mucho de que nos hemos vuelto ajuntar y hemos retomado la relación justo donde lo dejamos. En cinco minutos ya estás, ya te has puesto al día y parece que no ha pasado el tiempo. Empezamos a tocar y eran ideas nuevas. No hemos empezado a grabar pero algo hay", contaba Marilia. "No lo vamos a cantar por la latencia, el retardo", señala Marilia.