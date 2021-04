La verdad sobre la separación de Ella Baila Sola: egos, rivalidades y mucha tensión

Gonzalo Benavides, quien fuera productor, manager y descubridor de Ella Baila Sola, el grupo que tantos éxitos dio a Marta y Marilia, ha hablado con Vanity Fair sobre los desencuentros que provocaron el fin del dúo. La enemistad entre ellas era un secreto a voces en los 2000, pero nunca se llegaron a conocer los detalles de la mala relación entre ellas.

Marta y Marilia vuelven a la música 25 años después y lo hacen pasando por alto los motivos que propiciaron su separación, una tensión a la hora de trabajar que Benavides vivió y que ahora relata a Vanity Fair.

Rivalidad entre ellas

Benavides cuenta que Marta y Marilia -que se conocieron en COU y dieron sus primeros pasos en un grupo de rock llamado The Just donde hacían los coros- empezaron a competir entre ellas una vez comprobaron el arrollador éxito de su primer disco (Ella Baila Sola, 1996) que incluía los temas Lo echamos a suertes, No lo vuelvas a hacer o Cuando los sapos bailen flamenco y consiguió vender más de medio millón de copias.

"Ellas querían que en la tele las sacasen el mismo número de planos a cada una. Así que yo me metía con el realizador y le decía 'por favor, enfócalas a las dos por igual', pero él me respondía que era imposible porque una sudaba como un pollo y la otra tenía una carita preciosa", cuenta Benavides en su entrevista, apostillando que su trabajo requería apaciguar los ánimos entre ellas. "Marilia siempre pensó que yo estaba de parte de Marta, cuando yo solo intentaba que a Marta no se la comieran", señala.

Terminaron grabando por separado

Las cosas entre Marta y Marilia se pusieron tan feas que casi no llegan a cumplir con los plazos de la discográfica EMI, que les había hecho un contrato por tres álbumes. Fue en esta etapa, cuando todavía les quedaba el último disco por grabar, cuando Marta y Marilia ni siquiera se dirigían la palabra.

Cada una tenía su propio equipo, grababan las canciones y los videoclips por separado e incluso la sesión de fotos para la portada de último álbum fue un fotomontaje porque se negaban a posar juntas.

Marta y Marilia, de Ella Baila Sola // ELLA BAILA SOLA

"Así es. Todo por separado. Todo. Aquello fue terrible. Cada una tenía su arreglista para dirigir a los músicos y yo en medio diciendo 'pues yo subiría un poco más la pandereta'. Pero no me hacían ni puto caso. Marta me escuchaba un poco más, Marilia nada. Un horror. Un horror", recuerda Benavides.

La separación y un fallido intento de reconciliación

Marta y Marilia anunciaron su separación en octubre de 2001, cinco años después de su debut, entre rumores de mala relación. "Desde el primer disco la gente nos ha estado preguntando cuándo nos íbamos a separar. Yo creo que eso es algo que flota en el aire porque suele ser lo que normalmente sucede a los grupos, así que todo el mundo lo está esperando", decía Marta Botía en aquel momento, tal y como recoge El País.

Pocos años después de la disolución, en 2009, Marta intentó que se produjese un acercamiento entre ambas. "Marta me llamó, me dijo que quería retomar el grupo y juntos nos fuimos a ver a Marilia, pero no nos quiso recibir en su casa. El portero nos dijo 'No, no pueden ustedes pasar'. Yo le pedí al portero que le dijera a Marilia que yo me iba. Que se quedaba Marta para hablar las dos solas. Pero tampoco quiso", cuenta el exmanager a Vanity Fair.

Marta y Marilia anunciarán el regreso de Ella Baila Sola // Ella Baila Sola

Benavides cuenta también que Marta era más tímida y más introvertida a la hora de hacer entrevistas, por lo que la que mejor imagen dio siempre fue Marilia. "Pero en la vida real es completamente diferente. Decía 'Quiero que se me oiga más, quiero que se me vea más'. Y Marta solo decía 'es que... es que... es que...", relata el productor.

25 años después del debut que les dio la fama, Marta y Marilia han anunciado que vuelven a los escenarios porque se han echado mucho de menos y "la magia sigue ahí"