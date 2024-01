Emma Stone cuenta cómo se hizo amiga de Taylor Swift y habla de la canción 'When Emma Falls In Love'

La actriz Emma Stone es amiga de Taylor Swift desde hace más de 15 años. En una reciente entrevista, la protagonista de La La Land ha contado cómo nació su relación y ha hablado también de la canción When Emma Falls In Love . ¿Es ella la Emma que menciona Taylor en el título?

La actriz Emma Stone forma el parte del círculo cercano de la cantante Taylor Swift desde hace ya más de 15 años. La protagonista de La La Land lo ha contado el día de Año Nuevo en su entrevista en The Graham Norton Show y ha explicado cómo surgió su relación.

Emma y Taylor se conocieron en la ceremonia de entrega de los Young Hollywood Awards —comenzaron a realizarse en 1999 y celebraron su última edición en 2014— cuando la actriz tenía 18 años y la cantante, 19. "Nos mantuvimos en contacto desde entonces y nos hicimos grandes amigos", explicó Stone sobre la relación.

Ese encuentro fue el inicio de una amistad de la que la actriz ha hablado en varias ocasiones. "Nos conocimos allí hace tres años [en los Young Hollywood Awards], después escuché algo de su música y le escribí un correo electrónico diciéndole que me gustaba, lo juro", explicó en una entrevista en 2010. "Luego empezamos a hablar y a salir".

Las dos intérpretes han quedado en numerosas ocasiones y coincidido en premios y presentaciones. También en The Eras Tour, la gira mundial de Taylor Swift que Emma Stone no se ha querido perder. Ha visto "tres [conciertos] hasta ahora", contó en The Graham Norton Show, y explicó que había estado en el espectáculo inaugural de la gira en su ciudad natal de Phoenix, Arizona.

Emma Stone, Taylor Swift y la canción 'When Emma Falls in Love'

En la entrevista Emma Stone también se refiere a la canción When Emma Falls in Love, incluida en el disco Speak Now (Taylor's Version) de su amiga. ¿Es ella la Emma que menciona Taylor en el título?

"¡Tienes que preguntarle a [Taylor]!", dijo la actriz al ser preguntada por la canción, de la que habló la cantante el 7 de julio de 2023.

Taylor Swift aseguró al presentar este tema inédito que se refiere a una de sus mejores amigas durante un concierto de The Eras Tour y muchos de sus fans pensaron rápidamente en Emma Stone y su relación con Kieran Culkin.

Los dos actores estuvieron juntos entre 2010 a 2011.