Emma Thompson manda un mensaje a su 'yo' del pasado: "Nunca hagas una dieta"

La actriz Emma Thompson a sus 63 años sigue protagonizando películas como es por ejemplo la comedia Buena suerte, Leo Grande. Además, está a punto de convertirse en la villana de la nueva versión de Matilda que se estrenará el 2 de diciembre en Netflix.

Debido a estos estrenos, la actriz ha concedido numerosas entrevistas. En una de ellas le ha hablado a su 'yo' del pasado: "Nunca, nunca, nunca hagas una dieta. Nunca lo hagas. Camino lejos de la dieta. Gasta tu dinero de maneras más sensatas. Eso es todo".

La imagen de las mujeres

La actriz aseguraba en el discurso del Berlinale de este año que no se suele ver cuerpos sin tratar, es decir naturales, en la pantalla. Esto hace que se generen muchos complejos: "A todas las mujeres nos han lavado el cerebro para que odiemos nuestro cuerpo toda la vida".

Para tratar de resolver los problemas de complejos la actriz recomienda: "Trata de ponerte delante de un espejo, quítate la ropa y no te muevas. No te vayas, tan solo no te muevas. Solo acéptate y no te juzgues".

Aún así asegura sobre seguir este consejo: "Es lo más difícil que he tenido que hacer".

Movimiento proenvejicimiento

El movimiento pro-aging, o proenvejecimiento, revindica que se puede ser bella a todas las edades y se opone a los cánones de belleza de la industria hollywoodiense.

Emma Thompson no es la única representante de esta corriente, otras actrices como Jamie Lee Curtis también se han manifestado abiertamente a favor de este movimiento: "Quiero envejecer con inteligencia, gracia, dignidad, brío y energía".

Otra de las defensoras de este movimiento es Renée Zellweger que aseguraba para The Sunday Times: "Mientras aceptemos la idea de que la sociedad está obsesionada con la juventud, la perpetuaremos". También agregaba: "No quiero ser 'casi lo que era de joven'. ¡Quiero ser mil veces mejor!"