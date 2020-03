El equipo de gimnasia artística norteamericano se prepara para Río al ritmo de Fifth Harmony

La girlband Fifth Harmony han sido las encargadas de ponerle ritmo al primer anuncio promocional de los Juegos Olímpicos de la cadena norteamericana NBC , protagonizado por el equipo nacional de gimnasia artística.

Imagen no disponible / Atresmedia

Uno de los orgullos nacionales de Estados Unidos es su equipo femenino de gimnasia artística. El alto nivel que siempre muestran en todas las competiciones internacionales les ha llevado a convertirse en las protagonistas del nuevo anuncio promocional de los Juegos Olímpicos de Río en la cadena nacional NBC.

En realidad son las coprotagonistas, porque las chicas de Fifth Harmony han robado sin querer un poco de la cuota de pantalla de las atletas, ya que la banda sonora con la que se ilustra los ensayos del equipo nacional de gimnasia rítmica es una nueva canción de la girlband. Se trata de That's My Girl, una canción con un rimo muy funky-electrónico que se encuentra en su nuevo álbum, 7/27.

Con este ritmo y esta flexibilidad, seguro que estas chicas van a conseguir más de una medalla.