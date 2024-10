Los escándalos de Marius Borg, hijo de la princesa de Noruega: malos tratos, fiestas y drogas

La Corona noruega está en alerta mediática por los numerosos escándalos que rodean a Marius Borg Høiby, el hijo mayor de la futura reina de Noruega. No es hijo del príncipe heredero Haakon Magnus de Noruega, sino que Mette-Marit lo tuvo con un discreto hombre llamado Morten Borg antes de casarse con el miembro de la Corona.

Por tanto, Haakon Magnus es el padrastro de Marius Borg. El joven no forma parte de la línea de sucesión de la Corona ni tiene ningún título, pero sí vive con la familia real y es habitual verle en eventos oficiales. Ahora, aunque la familia está intentando calmar los ánimos, la prensa internacional se está haciendo eco de cada suceso que rodea a Marius Borg.

Muchas son las polémicas alrededor suya: detenciones por presuntos malos tratos, duras declaraciones de exparejas, fiestas excesivas, consumo de substancias ilegales y más.

Denuncias por malos tratos

El 4 de agosto de 2024, Marius Borg entró en prisión durante 30 horas por, presuntamente, agredir física y mentalmente a una joven de 20 años con la que mantuvo una relación amorosa. La princesa Mette-Marit decidió visitar a la víctima de su hijo, que fue hospitalizada por una conmoción cerebral. Después de lo ocurrido, dos mujeres más denunciaron al joven por malos tratos: Juliane Snekkestad y Nora Haukland.

Poco después de ver la luz el escándalo, Marius Borg lanzó un comunicado reconociendo los hechos y disculpándose por lo sucedido: "El fin de semana pasado sucedió algo que nunca debería haber sucedido. Cometí lesiones corporales y destruí objetos en un apartamento en estado de ebriedad tras haber consumido alcohol y cocaína después de una discusión", dijo.

También reconoció sufrir problemas de salud mental: "Tengo varios trastornos mentales, lo que significa que a lo largo de mi infancia y de mi vida adulta he tenido y sigo teniendo varios desafíos. He luchado contra el abuso de sustancias durante mucho tiempo, algo por lo que he estado en tratamiento en el pasado. Ahora retomaré este tratamiento y lo tomaré muy en serio. [...] El consumo de drogas y mis diagnósticos no excusan lo que pasó en el apartamento de Frogner la noche del domingo del fin de semana pasado".

Y zanjó pidiendo disculpas: "Quiero ser responsable de lo que he hecho y daré explicaciones sinceras a la policía. Para mí lo más importante es pedirle perdón a mi novia. No merecía lo que pasó esa noche, ni la presión extrema de la prensa noruega y extranjera después. Ser perseguida por fotógrafos y periodistas en un momento como este, sé que ha sido difícil de afrontar".

Marius Borg con la familia real de Noruega. | Getty Images

Violación de una orden de alojamiento

Después del comunicado, Marius Borg fue detenido de nuevo por contactar con una de sus supuestas víctimas por teléfono. Ocurrió el pasado 10 de septiembre, y poco después de entrar en prisión fue puesto en libertad. Utilizó un número oculto, pero esto fue una violación de una orden de alejamiento y supuso un nuevo escándalo.

Fiestas polémicas

Recientemente, y según Se og Hor, Marius Borg organizó fiestas en la residencia real de Skaugum con personas "con antecedentes importantes" que, al parecer, habrían robado objetos del Palacio. Ante la noticia, el director de comunicación de la Casa Real Noruega aseguró que "la seguridad de la familia del Príncipe Heredero está garantizada". "No queremos entrar en medidas específicas o situaciones individuales relacionadas con la seguridad de las propiedades reales", añadió.

Consumo de drogas

Según el mismo medio, una de las veces que Marius Borg fue arrestado lo habría hecho bajo los efectos de cocaína, MDMA y THC, tal y como aseguran los resultados de sus análisis de sangre y orina.