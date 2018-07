Escucha 'My heart is open' de Maroon 5 y Gwen Stefani

Una de las canciones más esperadas de V , el nuevo disco de Maroon 5, es su colaboración con Gwen Stefani. El tema se llama My heart is open y se trata de un baladón que puedes escuchar a continuación. ¿Superará el Moves like jagger con Christina Aguilera?

Como sabíamos desde hace unas semanas el tema que cierra el nuevo disco de Maroon 5 que se pone a la venta la semana que viene es el dueto con Gwen Stefani.

Tras presentarnos las canciones Maps y Animals, My heart is open es una balada con el inconfundible sello de Sia, co-escritora del tema; y producida por Benny Blanco que también servirá para calentar el terreno para el regreso de Gwen Stefani en solitario después de su comeback con No Doubt.

Hay que recordar que tanto Adam Levine como Gwen Stefani formarán parte del jurado en la nueva temporada de The Voice, por lo que no sería de extrañar que presentarán el tema en directo en la primera gala.

¿Qué te parece My heart is open? ¿Está a la altura de otras colaboraciones de la banda como Moves like jagger? Puedes escucharla a continuación: