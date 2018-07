Adam Levine y Gwen Stefani cantarán juntos en 'V' el nuevo disco de Maroon 5

El nuevo disco de Maroon 5, V , contará con la colaboración de Gwen Stefani en My Heart Is Open. Tras el éxito de Moves Like Jagger con Christina Aguilera, la banda vuelve a apostar por una rubia y compañera de Adam en The Voice .

'MY HEART IS OPEN' ESCRITA POR SIA

El grupo Maroon 5 ya tiene todo listo para el lanzamiento el próximo 2 de septiembre de su quinto disco V, que contendrá catorce canciones. Por el momento, podemos ver el videoclip de Maps, el single de presentación. El quinteto liderado por Adam Levine ha desvelado con el listado de canciones de su nuevo disco que habrá una colaboración de Gwen Stefani (ex No Doubt).

La canción elegida para que Adam y Gwen compartan voces será My Heart Is Open, escrita por una creadora de éxitos como Sia, con esa combinación es complicado que no sea un éxito. La incorporación de Gwen Stefani como jurado al programa The Voice, donde el cantante de Maroon 5 también es miembro, podría haber impulsado esta colaboración ya que no es la primera vez que un dúo surge entre dos 'coaches' del formato norteamericano. Maroon 5 compartió canción con Christina Aguilera, a la que por su embarazo sustituye en el show Gwen Stefani, con la que tuvieron el éxito Moves Likes Jagger. Sin duda la fórmula compañera de trabajo, rubia y colaboración les funcionó muy bien en el pasado ¿repetirán esta vez?

Habrá que esperar hasta el 2 de septiembre para escuchar My Heart Is Open dentro de V. Este nuevo trabajo de Maroon 5 supone la vuelta del teclista Jesse Carmichael que hizo una pausa del grupo en 2012. El álbum ha contado con la producción de Max Martin, Benny Blanco, Ryan Tedder (líder de One Republic) y Shellback.