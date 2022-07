Estopa reclama sanidad y educación públicas al recoger su Creu de Sant Jordi

Los hermanos Muñoz han sido premiados con una de les Creus de Sant Jordi, la máxima distinción de la Generalitat a ciudadanos que han sobresalido en distintos ámbitos.

Estopa ha reivindicado una sanidad y una educación públicas y de calidad en su discurso en nombre de las 10 entidades galardonadas durante la ceremonia de entrega este lunes de las Creus de Sant Jordi 2022, y han abogado por una "Cataluña solidaria con los más débiles, abierta, igualitaria, plural, mestiza y cosmopolita".

"Una auténtica tierra de acogida que sea un ejemplo en todo el mundo". han añadido David y José en un discurso íntegramente en catalán.

"Existe una minoría que nos quiere ignorantes, que no cuestionemos nada, que no tengamos espíritu crítico, que le interesa que nos enzarcemos en debates estériles que no conducen a mejorar la vida de los ciudadanos de Catalunya", han continuado haciendo referencia a la necesidad de una educación pública de calidad.

En una ceremonia en el Teatre Monumental de Mataró (Barcelona) presentado por las Creus de Sant Jordi 2021 Mònica Terribas y Justo Molinero, la activista Fàtima Ahmed, que ha hablado en nombre de las 10 mujeres y los 10 hombres distinguidos, ha considerado que el actual "reto de país" pasa por trabajar y reconocer —en sus palabras— la diversidad en mayúsculas.