El estreno del libro de Britney Spears se retrasó por una demanda de su ex Justin Timberlake

Britney Spearsestá preparada para contarlo todo.

El pasado 12 de julio sorprendió a todos sus fans al anunciar por sorpresa el lanzamiento de su autobiografía The woman in me, un libro en el que hablará de temas tan jugosos como su tutela paternal, su mala relación con su hermana Jamie Lynn o sus romances del pasado. Este proyecto se pone a la venta el 24 de octubre de este mismo año.

Pero el diario The Sunha publicado que esta no era la fecha inicial que la cantante tenía en mente, sino que ella quería sacarlo mucho antes. El problema fue que en el libro va a hablar de varias de sus relaciones sentimentales y algunos de sus exnovios estaban preocupados de lo que ella pudiera contar.

Dos de ellos han sidoJustin Timberlake, con el que estuvo saliendo entre 1999 y 2022, y Colin Farrell. Con este último no estuvo oficialmente, aunque hubo un romance secreto en 2003 que nunca confesaron. Precisamente, ambos demandaron a la princesa del pop por miedo a lo que pudiera contar y exigieron que les pasara un ejemplar del libro para asegurarse que no decía nada privado de sus relaciones.

Una fuente ha confesado al medio británico: "El proceso legal significó que la publicación se retrasó cuatro meses mientras las discusiones iban y venían sobre lo que podría incluirse. Pero eso finalmente se ha resuelto y su autobiografía está lista para publicarse".

La relación de Britney Spears y Justin Timberlake

Britney Spears y Justin Timberlake se conocieron en 1992 en el programa de televisión Mickey Mouse Club, aunque no fue hasta 1999 cuando se reencontraron y empezaron a salir juntos. El público enloqueció y se convirtieron en una de las parejas más populares del momento.

Rompieron en 2002 y la prensa acusó falsamente a la cantante de serle infiel. Él no lo desmintió y en una entrevista meses después de dejarlo ni lo negó ni lo desmintió y aprovechó para referirse a la vida sexual de Britney.

Justin Timberlake y Britney Spears

A lo largo de los siguientes años, Justin se aprovechó de esta relación para promocionar su música y en especial su canción Cry me a river, dedicada a ella. Incluso en un concierto llegó a llamarla "puta" indirectamente.

El intérprete de Mirrors pidió perdón a Britney en 2022 por todo lo que le había hecho y lo justificó por la "misoginia de la época": "Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de lugar o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo", puso en Instagram.

El romance secreto entre Britney Spears y Colin Farrell

Tras dejarlo con Justin, la intérprete de Toxic fue relacionada con Colin Farrell en 2003. Se conocieron en una premiere y tuvieron una cita, pero ella dijo en una entrevista que "no había sido nada serio", sino que solo se habían besado.

Se rumorea que esto no sentó nada bien al actor y le envió una calcomanía donde decía Toca la bocina si te acostaste con Colin Farrell y una camiseta que poníaMe acosté con Colin Farrell y todo lo que obtuve fue esta pésima camiseta para burlarse de ella.

Colin Farrell y Britney Spears

Britney Spears fue una víctima de su época y fue criticada y sexualizada desde una edad muy joven. Todas sus exparejas se aprovecharon de esta situación para reírse de ella y beneficiarse de su fama.

El libro de Britney Spears se publica finalmente el 24 de octubre de 2023.