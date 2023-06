Eva Santolaria: su edad, qué hizo después de ser Valle en 'Compañeros', su pareja y sus hijos Teo y Mía

Hay series que han sido capaz de dejar huella en nuestros corazones y una de ellas fue Compañeros, que contaba la vida de un grupo de adolescentes y sus problemas en temas como el alcohol, el sexo o la familia. Uno de los rostros que consiguieron enamorar a la Eva audiencia fue el de Eva Santolaria.

La actriz catalana ha trabajado en muchas series y películas y para su último proyecto se ha unido a Carlos Cuevas para la serie Citas Barcelona.

El boom de Eva Santolaria con 'Compañeros'

Eva Santolaria Millán (1975) nació en Barcelona. Tras terminar el bachiller, se metió a estudiar Derecho. No tardó mucho en darse cuenta que no era su pasión y lo dejó para centrarse en la interpretación.

Sus primeros papeles los consiguió en la seriesEstació d'enllaç (1995) y Nissaga de poder (1996), que la consolidaron como una estrella en Cataluña. Su fama se catapultó en 1998 después de interpretar a Valle en Compañeros, la serie de Antena 3.

En ella, se contaba la historia de una pandilla encabezada por ella y Quimi (Antonio Hortelano) y todos los problemas frecuentes que les suelen suceder a los jóvenes como las adicciones, el bullying, la violencia de género y las relaciones entre padres e hijos. Este fue el boom de la carrera de Eva, ya que posteriormente consiguió un papel en Siete vidas.

Por qué despareció Eva Santolaria tras 'Compañeros'

Tras estas dos, tuvo apariciones en otras series como Pareja en prácticas, Los misterios de Laura o la película Héroes, sin embargo, se le perdió el rastro y muchos pensaron que se había retirado después de ser madre.

No fue así, y ella misma ha contado que fue "complicado" y se debió a una decisión en la que "pecó de ingenua".

Lo ha revelado en una entrevista con El Mundodonde ha señalado: "No es que yo dijera: "Ahora voy a tener un perfil más bajo y trabajar menos durante unos años". Lo cierto es que tomé una serie de decisiones e igual se me fue un poco de las manos. Pensé que no pasaría nada, que con el éxito de Compañeros y Siete vidas ya estaba establecida y podía permitirme cosas que, en realidad, no podía. Ahora, con la perspectiva del tiempo, te diría que igual me pasé. Ahí desaparecí".

El principal error que ella considera fue mudarse a Barcelona de Madrid: "Cuando vives en Madrid, que es donde se cuece casi todo, tu presencia es constante, la gente siempre te tiene en mente porque, simplemente, vas al teatro o al cine y siempre te encuentras con mucha gente".

"Siempre estás y, a la hora de hacer un casting, apareces en el imaginario de la persona que tiene que decir: "Ostras, Eva cuadraría". Pero si tú desapareces porque cambias de ciudad, poco a poco se te olvida", ha reflexionado.

Pero esto no terminó ahí, teniendo en cuenta que prescindió de su representante, lo que dificultó todavía más conseguir papeles.

Ella no fue consciente de su 'desaparición' hasta que durante una cena con un director, este le dijo: "Fíjate que pensaba que nos ibas a decir que no porque te habías retirado por la fama y todo eso, para dedicarte a la familia" y tras comentarlo con varios compañeros de profesión, ellos les dijeron lo mismo.

Su hartazgo con el concepto de 'éxito'

A lo largo de los años, se han publicado muchos artículos con el titular '¿Qué ha pasado con Eva Santolaria?', un tema que a ella le ha molestado bastante. En una entrevista con Ara lo ha calificado de "pesado" y ha criticado el concepto que se tiene del éxito: " Una cosa es que como actores no estén haciendo cosas que tengan proyección mediática y parezca que no están haciendo nada, pero muchos están trabajando en otras cosas. Llegan estos artículos y la gente dice: "Ay, pobrecita, ¡qué lástima!".

"El éxito es estar en una serie que tenga mucha repercusión mediática. Tienes que estar en los medios y esta es una parte de la profesión que es un poco injusta. Que no aparezcas en los medios no quiere decir que no estés trabajando. Puedes haber hecho trabajos que no se han visto pero con los que has aprendido muchísimo, porque no siempre aprendes de los éxitos", ha reivindicado.

Eva Santolaria // Getty

Su reencuentro con Antonio Hortelano tras 'Compañeros'

En Compañeros, Eva compartió pantalla con Antonio Hortelano, quien interpretaba a su novio Quimi. 25 años después, han coincidido en la serie Citas Barcelona y casualmente volvían a ser una pareja. En la entrevista con El Mundo previamente citada, la catalana ha explicado cómo vivió este reencuentro.

"En 25 años no hemos vuelto a coincidir trabajando y de repente... Toda la complicidad, todo el entendimiento y todas las risas seguían ahí. Hay gente, poca, con la que trabajas y dices: "Puf, ya está". Y con Toni siempre ha sido así. Ha sido una experiencia maravillosa, como si el viernes se hubiera rodado el último plano de Compañeros y el lunes siguiente, el primero de Citas", ha apuntado.

Su relación con Pau Freixas

Eva mantiene una relación el director, guionista y productor de cine y televisión Pau Freixas. Se conocieron en el casting de la película Cámara oscura y se hicieron amigos, aunque poco a poco surgió un romance.

Eva Santolaria y Pau Freixas // Gtres

Han trabajado juntos en muchas ocasiones, pero ella no solo como actriz, sino también como correctora y editora de los guiones: "Se me conoce por mi trabajo de actriz, pero de una forma o de otra a veces con mis parejas, con compañeros de trabajos, amigos, guionistas, he estado leyendo guiones, comentándoselos", contó a20 Minutos.

De hecho, en la presentación de Todos mienten, la serie que él dirige y ella protagoniza, le dedicó unas bonitas palabras a la actriz: "En toda mi carrera, Eva ha sido la editora del guion. No consta, pero las horas que ha invertido en lo que yo escribía, editando y peleándose conmigo en casa, han sido infinitas. He sido muy injusto con ella. Es la mujer oculta detrás de mis méritos y aquí se hace cierta justicia".

Sus dos hijos Teo y Mía

Eva y Pau no solo comparten proyectos profesionales, sino también familiares. Tienen dos hijos: Teo (2010) y Mía (2014). Son bastante discretos con ellos y no comparten demasiadas imágenes de ellos en redes sociales.

En algunas entrevistas, la actriz ha hablado sobre cómo le influyó la maternidad en su carrera: "Es cierto que hubo periodos largos que los dediqué a la maternidad. Ten en cuenta que cuando eres actriz no sólo no trabajas cuando estás de baja dedicada a los niños, antes tampoco porque no puedes ocultar la barriga, ya son más difíciles ciertos trucos para hacerlo...."

Incluso desveló que el motivo por el que se habían mudado de Madrid a Barcelona había sido por sus hijos.

Pasan los años, pero los clásicos de la televisión siempre quedarán en el imaginario de sus fans.