La experiencia de Risto Mejide con el coronavirus que sirve como llamada a la prudencia

Las vacunas contra el coronavirus evitan que los síntomas sean letales pero no evitan el contagio. Los expertos en Sanidad se han cansado de repetirlo, por eso no debe alarmarnos que resultemos contagiados después de haber recibido las dosis necesarias.

Algo así le ha pasado a Risto Mejide, que después de más de un año sorteando el virus, se ha contagiado. Así lo ha contado en su cuenta de Instagram, donde recomendaba a todo el mundo cuidarse mucho y "que nadie se confíe". "Aprovecho para deciros que gracias a estar vacunado, de momento los síntomas no son gran cosa, así que por favor vacunaos", pedía.

El presentador ha recalcado que él ya había sido vacunado con las dos dosis correspondientes, en este caso de Pfizer, pero la segunda inoculación fue hace tan pocos días que probablemente fuesen insuficientes para conseguir la inmunidad. El propio Risto lo compartía también en su Instagram.

Laura Escanes y Roma, su hija, también positivo

La mujer de Mejide, Laura Escanes, también ha dado positivo en covid-19. Ella misma lo contaba en sus stories de Instagram.

"Ayer me tenían que poner la vacuna y lamentablemente no me pude vacunar porque he dado positivo en covid. Risto y Roma también están contagiados y están bien, dentro de lo que cabe,no tenemos síntomas graves, sobre todo tos. Roma sí que tiene bastante tos. Luego yo empecé con dolor de cabeza, tos, como fatiga muscular... Pasé una noche temblando muchísimo de frío, dormía con sudadera, y hoy nos hemos despertado bien. Parece que con la pauta completa de la vacuna los síntomas son leves porque Risto se encuentra bien", detallaba la influencer, que ahora aprovecha sus días en casa para conectar con sus seguidores desde Twitch.