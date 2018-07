Fallece Chris Kelly, de los Kris Kross, a los 34 años

Chris Kelly, de 34 años, fue hallado "inconsciente" en su casa, según apuntan con medios locales. No hay aún información oficial sobre la causa del fallecimiento, por lo que se espera que la autopsia, que tendrá lugar hoy, revele más datos.

Kris Kross, el dúo que Kelly (también conocido como "Mac Daddy") había formado con Chris "Daddy Mac" Smith, alcanzó la fama con la canción Jump, de 1992, el primer y más famoso de los trabajos del dúo.





En una declaración conjunta tras el fallecimiento de Kelly, la discográfica de Kris Kross, So So Def, y su madre, Donna Kelly Pratte, dijeron que el músico era "amable, generoso y amante de la diversión".

También hicieron referencia a la juventud del artista: "A pesar de que estuvo con nosotros poco tiempo, nos sentimos felices de haber podido compartir algunos momentos increíbles con él. Su legado vivirá en su música".

UN ÉXITO IRREPETIBLE

El sencillo Jump, escrito por el premiado productor Jermaine Dupri, ocupó el número uno en EE.UU. durante ocho semanas y vendió cuatro millones de copias. Viendo el éxito que obtuvo, Kris Kross lanzó su álbum debut, Totally Krossed Out, que obtuvo varios discos de platino. El dúo llegó a estar de gira con Michael Jackson. Pero a pesar del éxito relativo de temas como Warm It Up y Tonite's tha Night, nunca lograron igualar los niveles de su primer canción.

Kris Kross lanzó dos discos más en los 90, antes de que Kelly y Smith se separaran en 1996 (volvieron a tocar juntos en febrero de 2013, en un concierto para celebrar los 20 años de haber firmado contrato con So So Def). En 2009 a Kelly se le diagnostica cáncer, pero el rapero negó estar enfermo y dijo que la pérdida de cabello que había sufrido era por alopecia. "Tengo buena salud", dijo en esos días en una entrevista televisiva.