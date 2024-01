La familia de Carlos Vives: su actual mujer, sus cuatro hijos y sus otros dos matrimonios

Carlos Vives (62 años) puede presumir de una de las carreras más prolíficas en la industria de la música latinoamericana. El cantautor, productor discográfico, filántropo y actor cuenta con dos premios Grammy -fue el primer colombiano en llevarse uno- y 17 Latin Grammy.

Puso de moda el estilo vallenato, tiene 17 álbumes de estudio y 61 sencillos. ¡Una auténtica maravilla!

Y cuando se baja del escenario, Carlos está acompañado de una numerosa familia que lo apoya. Repasamos quiénes forman parte de su núcleo duro y aquellas mujeres que dejaron de estar.

Su primer matrimonio con Margarita Rosa

El primer romance del cantante tuvo lugar en los 80, cuando se dedicaba a la interpretación y pasó a ser el protagonista de la telenovela Gallito Ramírez, en la que se metía en el papel de Javier Ramírez, un joven que soñaba con ser boxeador. Su compañera de serie era Margarita Rosa de Francisco y surgió el amor entre ellos.

Se casaron el 20 de agosto de 1988 en Cali (Colombia), siendo un gran evento social al tratarse de los dos personajes principales de una de las series de moda. En una entrevista con el periodista Yordi Rosado, él contó que hasta pidieron ayuda a las autoridades para poder vivir el día con calma.

"El matrimonio mío con Margarita Rosa fue un evento en su ciudad, en Cali. Fue una cosa increíble porque éramos los protagonistas de una telenovela que era la sensación, era una cosa muy loca", dijo. "Había hasta excursiones de pueblos cercanos que invitaban al matrimonio, llegaban en buses y ea vaina se volvió masiva".

Margarita Rosa de Francisco

Como anécdota, la novia casi no llega porque había tantos coches y autobuses dirigiéndose a la iglesia que le costó: "La novia no aparecía, que el tráfico impedía las cosas. Era una tragedia y la gente decía ‘la novia no va a venir’ y fue una cosa muy fuerte ... sí la esperé un largo rato. Vino tanta gente que ella no podía llegar".

Desgraciadamente, se divorciaron dos años después de la boda y Carlos reveló en la misma entrevista que "ella no le quiso tanto": "Tuve mis desamores terribles, con Margarita. Margarita no me quiso al final, eso me hizo sufrir mucho ... es una mujer maravillosa, la verdad. Además, yo sé que no me quiso tanto, pero qué le vamos a hacer".

Más allá de lo que pasará, Carlos y Margarita son buenos amigos y constantemente tienes bonitas palabras para el otro.

Su segunda mujer Herlinda Gómez

En 1990, el mismo año que se separó de Margarita, el cantante conoció a Herlinda Gómez, una modelo puertorriqueña y rápidamente se casaron. Con ella duró cinco años y tuvo sus dos primeros hijos, Lucy Vives y Carlos Vives Jr.

La separación fue muy mediática porque ella le había puesto un detective para que investigara si le estaba siendo infiel, y así era. Por aquel entonces, el colombiano tenía una historia prohibida con Claudia Elena Vásquez, su actual mujer. El juicio fue conocido en todo el país y él lo acusó de querer sacarle el dinero para drogas.

El proceso de divorcio duró dos años y la Justicia dictaminó que debía pagarle 25.000 dólares y dejarle su mansión en Miami, valorada en 1 millón de dólares.

Su actual pareja Claudia Elena Vásquez

Él estaba casado cuando surgió el romance con mujer Claudia Elena Vásquez en 1996. Se conocieron durante un vuelo y apareció la llama del amor, como ella misma escribió en Instagram: "Yo viajaba a Miami a unas fotos y era la nueva Srta. Colombia y me encontré con Carlos en el avión...mi chaperona me dijo tómate una foto con él que es mi amigo y yo no podía más de la pena, los que me conocen saben como soy .... ya todo lo demás es historia".

Se casaron en secreto en 2008 y su primera hija Elena nació en breves. Dos años después, nació su hijo Pedro. La pareja se ha mantenido estable todo este tiempo, demostrando que el amor estaba escrito para ellos.

Para celebrar el décimo aniversario de boda, el actor y su chica decidieron renovar los votos y pasar por el altar una vez más. Sus pequeños fueron los pajes y la ceremonia tuvo lugar en Santa Marta, la localidad natal de Carlos.

El intérprete de La bicicleta suele hablar públicamente de su matrimonio con Claudia Elena y hay entrevistas, como una de Billboard en 2023, donde dijo que ella salvó su carrera: "No he conocido a alguien que crea más en mí que Claudia. Un artista necesita tener cerca a alguien que lo quiera. Y cuando digo que lo quiera no es solamente el amor de tu vida, sino que entienda tu trabajo. Y que tenga una visión para que eso crezca y se dignifique".

Carlos Vives y su mujer Claudia Elena Vásquez

Sus cuatro hijos

El artista tiene actualmente cuatro hijos, dos con su segunda esposa Herlinda Gómez y dos con su mujer actual Claudia Elena Vásquez: Lucy, Carlos, Elena y Pedro.

La mayor, Lucy, tiene 27 años y es graduada en Filosofía, aunque ha heredado la vena musical de su padre. No solo ha aparecido en algún videoclip suyo, como Tengo tiempo, sino que se ha subido al escenario con él para cantar.

Ambos tienen un tema junto a Mau y Ricky, Besos en cualquier horario.

Tras Lucy llegó Carlos Jr., que se ha mantenido al margen de las cámaras y los focos. Trabaja como director genético en una compañía biofarmacéutica dedicada a estudiar el cannabis.

Los últimos en nacer fueron Elena (15 años) y Pedro (13 años). La mayor también ha descubierto que le interesa el arte, como la interpretación. De hecho, compartió pantalla con su padre en la serie de Disney El Club de Los Graves.

El pequeño Pedro ya ha aparecido en las redes sociales de su padre. En su último cumpleaños, le dedicó unas bonitas palabras: "Eres alegría, música, vida y sonrisas. Nos alegras nuestros días Piti. Gracias por tu amor y tu inocencia. Eres lo máximo. Te amamos, ¡Feliz Cumpleaños Pedrazo!".

Carlos Vives siempre ha juntado a sus cuatro hijos para que se sientan verdaderamente hermanos, y así mismo lo nota su pareja Claudia Elena.