La familia de Joaquín Sánchez: cuántos años lleva con Susana Saborido, cuándo se conocieron y la edad de sus hijas

La figura de Joaquín Sánchez ha ido más allá del fútbol. El centrocampista se convirtió en uno de los futbolistas más divertidos durante su carrera en equipos como el Betis y el Valencia, pero tras retirarse ha brillado también en la televisión.

Y no lo hace solo: Joaquín cuenta con una familia tan dicharachera como él que lo acompaña en todos sus proyectos. Y es que desde que lleva toda una vida con su mujer, y fruto de su amor han nacido sus dos hijas.

Su gran historia de amor

Joaquín Sánchez y Susana Saborido comenzaron a salir hace 25 años en Sevilla. Ambos se conocieron gracias a un amigo en común, cuando el futbolista estaba comenzando su carrera en el campo. De hecho, él tenía 20 años y ella 17.

Pese a que él estaba debutando en el deporte, Susana no se fiaba por la mala fama de los futbolistas y, antes de que pasara nada ni surgiera el amor entre ellos, la pareja estuvo quedando durante meses.

Así lo contó la propia Saborido en el programa de Bertín Osborne: "Una noche coincidimos, pero él no me caía bien, nada, nada, nada, nada. Le veía muy espabilado, yo decía 'este me va a coger y me va a soltar'. Ya una noche me quedé sola y él se acerca a mí y me dice: '¿Qué haces hablando conmigo si tú a mí no me puedes ver?'".

Joaquín Sánchez y Susana Saborido | GTRES

Gracias a ese tonteo pícaro, Susana le dio una oportunidad y tuvieron una primera cita oficial. Los dos se pusieron muy nerviosos, y el propio Joaquín ha relatado en muchas ocasiones que se levantaba de vez en cuando y que bebía mucha agua. No obstante, el encuentro acabó bien e inició una relación que dura hasta día de hoy.

Una boda multitudinaria

Su amor se selló con una mediática boda en el Puerto de Santa María en Cádiz en 2005, de donde es el futbolista. Susana llegó en un coche de caballos, pero todo enloqueció por la gran cantidad de seguidores del futbolista que se agolparon alrededor de la iglesia de la Virgen de los Milagros.

"Se desbordó porque no esperábamos a tanta gente. Mi hermano me dijo: 'Joaquín, que hay gente de la playa cogiendo sitio'. No he visto más gente en mi vida", contó el deportista.

Tras la boda, celebraron la luna de miel en Mallorca.

Dos hijas, Daniela y Salma

Tan solo un año después de la boda, en 2006, nació la primogénita de la familia, Daniela, que acaba de cumplir los 18 años. Salma es la pequeña: nació en 2010 y tiene 14 años.

Joaquín siempre se ha sentido muy orgulloso de sus hijas y las ha mostrado en redes sociales. Ahora es habitual verlas a ambas potenciar sus propias cuentas en Tiktok e Instagram.

Susana Saborido y sus hijas Daniela y Salma | GTRES

Por el trabajo de Joaquín la familia se ha visto obligada a vivir en Sevilla, pero también se han mudado a Valencia e Italia. Aunque siempre se han mostrado muy naturales, viviendo de cerca todos los proyectos, también los televisivos. Ahora, se enfrenta toda la familia al docureality El Capitán en América, que narra las aventuras de la familia en caravana por Estados Unidos.