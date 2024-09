A qué se dedica Susana Saborido, la mujer de Joaquín Sánchez

La trayectoria de Joaquín Sánchez como uno de los futbolistas más destacados durante los últimos 20 años no se entiende sin la figura de su mujer Susana Saborido. La sevillana siempre ha estado al lado del deportista durante toda su carrera y, desde hace unos años, ha comenzado a despuntar con luz propia gracias a las redes sociales y sus colaboraciones en televisión.

La relación de Joaquín y Susana Saborido

La historia de amor entre Joaquín Sánchez y Susana Saborido se remonta hace más de 20 años, cuando el jugador militaba en su primera etapa en el Real Betis. Tal y como contó la propia protagonista en el programa de Bertín Osborne, su relación comenzó como la de muchos jóvenes. “Estuvimos viéndonos mucho tiempo, durante tres o cuatro meses, mientras nos íbamos conociendo”, recordó.

Una época en la que, a pesar de todo, Susana tuvo sus reticencias a la hora de comenzar una relación con el bético. “Una noche coincidimos, pero él no me caía bien, nada, nada, nada, nada. Le veía muy espabilado, yo decía: este me va a coger y me va a soltar. Ya una noche me quedé sola y él se acerca a mí y me dice: ¿Qué haces hablando conmigo si tú a mí no me puedes ver?”, explicó.

Sin embargo, la relación no se pudo dar de la mejor manera, teniendo el momento cumbre con su boda de 2005 en El Puerto de Santamaría. “Se desbordó porque no esperábamos a tanta gente. Mi hermano me dijo 'Joaquín, que hay gente de la playa cogiendo sitio'. No he visto más gente en mi vida”.

Fruto de su relación, la pareja ha tenido dos hijas, Daniela y Salma, que son habiutales en los contenidos en redes sociales de sus padres.

A qué se dedica Susana Saborido

La irrupción de las redes sociales ha sido uno de los sectores en los que Susana Saborido ha encontrado su vocación. Con más de 200.000 seguidores en su perfil de Instagram, la sevillana muestra cómo es su día a día a todos sus fans.

Susana Sabrido se ha metido de lleno en el mundo de la moda y el lifestylegracias a estas plataformas, con colaboraciones con diferentes marcas cuyas virtudes comparte con sus followers.

Además, también colabora con diferentes programas, como El show de Bertín y otros espacios de Canal Sur, y ha tenido un papel muy importante en la primera aventura televisiva de su marido con Joaquín El Novato, donde ambos compartían protagonismo.