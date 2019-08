Un ferrari, una tarta de seis pisos, actuaciones y una decoración espectacular: así fue el 50 cumpleaños de Jennifer Lopez

Alex Rodríguez quiso organizar para su chica un fiestón de cumpleaños por todo lo alto. El exjugador de béisbol no escatimó en gastos ni detalles... ¡Wow!

Hace ya un par de meses que Jennifer Lopez quiso crear un canal de Youtube personal donde mostrar su lado más humano, además de ser un espacio de encuentro para sus seguidores. La vimos sollozar entre lágrimas que no estaba "contenta consigo misma" poco después de bajar del escenario de uno de los conciertos de su gira It's My Party. Sin duda, estos vídeos muestran a la J.Lo más desconocida.

Este fin de semana la cantante celebraba su 50 cumpleaños con una fiesta por todo lo alto y cientos de invitados. A través de Instagram nos enseñó un par de fotografías, pero ahora ha publicado un vídeo 'aftermovie' del fiestón que montó.

En los primeros minutos del vídeo vemos a Alex Rodríguez y los pequeños de la familia sorprender a su madre, que lleva los ojos vendados. En cuanto sale al jardín de casa se encuentra con sus hijos conduciendo un ferrari rojo nuevo. ¡Un cochazo de categoría, menudo regalazo!.

Luego llega la noche y comienzan los preparativos de la fiesta. La cantante eligió para dar la bienvenida a los 50 un espectacular vestido dorado que acompañó con el pelo agarrado en un semi recogido. Cientos de invitados, una decoración exquisita y cuidada al detalle... ¡Y hasta la actuación especial de Stevie Mackey y Dj Khaled!. La tarta también fue una de las protagonistas de al noche. ¡Un pastel de seis pisos con vengalas!.

A última hora J.Lo se acercó al Dj y se desmelenó por competo, demostrando que cumplir 50 no significa dejar de ser joven. ¡Felicidades, J.Lo!