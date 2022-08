La foto de Alba Carrillo en bikini por la que ha tenido que callar a una seguidora

Las vacaciones son para disfrutar y relajarse. Así se lo toma Alba Carrillo y así se lo ha hecho saber a una seguidora que, tras ver sus últimas fotos en bikini, le ha llamado la atención por su aspecto físico.

"Ojito que te estás engordando un pelín. ¡Cuídate!", escribió una seguidora al ver las imágenes publicadas por Carrillo desde Nava del Barco (Ávila).

Carrillo se muestra en estas imágenes relajada sin importarle demasiado su aspecto físico. Lo deja bien claro en la respuesta que ha dado a la seguidora en cuestión que ha callado de un plumazo al poner el foco sobre su buen estado de salud y el peligro de comentarios como el recibido.

¡Hola, cariño! No estoy engordando. En agosto no entreno pero créeme que estoy estupenda en todas mis analíticas y la ropa me queda fetén. Comentarios como ese pueden hacer mucho daño a niñas en crecimiento y son más peligrosos que saltar de una roca. Yo sé perfectamente cómo estoy y no me haces dudar pero una personita en crecimiento puede sentirse insegura ante su cuerpo y luego vienen los disgustos", escribe la colaboradora de 36 años.

Carrillo se despacha a gusto en su respuesta que ha desaparecido de su Instagram porque la autora ha borrado el comentario inicial, donde respondía Carrillo.

"Deberíamos ser más cautos con las apreciaciones, no objetivas, a los cuerpos propios y ajenos. Te presto mi cuerpo cuando quieras y me dices cómo te sientes. Vas a flipar pero con el cerebro ya ni te cuento", termina con sorna.