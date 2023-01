Te interesa Selena Gomez tiene la mejor respuesta para quienes opinaron sobre su peso en los Globos de Oro 2023

La relación de Selena Gomez y Drew Taggart se confirma. La cantante, actriz y productora y el integrante de The Chainsmokers fueron pillados este domingo disfrutando de una tarde de bolos.

La web de cotilleo Page Six publica varias fotos de la pareja en la bolera The Gutter de Nueva York y un vídeo en el que muestran actitud cariñosa. Según declaraciones de un testigo, la pareja besaba como si fuesen adolescentes mientras disfrutaba de tiempo a solas.

Las imágenes y los testigos confirman la relación, no así los representante de ambos artistas. Page Six se puso en contacto con ambos pero declinaron hacer comentarios. Al parecer, según recoge US Weekly, la pareja es "muy informal y discreta" en este momento, pero "se divierte mucho juntos".

Quién es Drew Taggart

Drew Taggart, o Drew como se le conoce en la industria, es un músico estadounidense de 33 años. Nació en Portland, Maine, en 1989 y estudió negocios musicales en la Universidad de Syracuse.

En 2012 se unió al músico Alex Pall para formar el dúo de DJs The Chainsmokers, que empezó su trayectoria remezclando éxitos de música independiente.

La fama les llegó un poco más tarde cuando lanzaron los temas Selfie, en 2014, y Roses, en 2015, que llegaron al Top 20 en Estados Unidos y Canadá. En los Premios Grammy de 2017, el dúo recibió el premio a Mejor grabación dance por Don't Let Me Down, y se quedó a las puertas en otras dos categorías.

En el plano sentimental han tenido varias relaciones conocidas. Salió con Haley Rowe del 2016 al 2017, con Christine Burke en 2018 y con Chantel Jeffries, entre 2020 y 2021. Su última pareja fue Eve Jobs, hija de Steve Jobs, quien ha desactivado sus redes tras conocer este romance.