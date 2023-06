La frustración de Demi Lovato sobre ser género no binario: "Me veo condicionada a elegir mujer porque no hay más"

La frustración de Demi Lovato sobre ser género no binario en su día a día: "Me veo condicionada a elegir mujer porque no hay más" // GETTY IMAGES

Demi Lovato es conocida por ser una de las artistas más reivindicativas del colectivo LGTBIQ+.

En el año 2019 la cantante se declaraba abiertamenete pansexual, es decir, que se enamora de alguien por quién es sin importar su género. Pero pocos meses después Demi afirmaba no sentirse identificada con ninguno de los dos géneros y contó al mundo que era no binaro y, por tanto, le gustaría que la tratasen con el pronombre neutro they/them (elle en español).

"Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos vosotros. Me enorgullece informaros que me identifico como no binario y oficialmente cambiaré mis pronombres a elle en el futuro. Esto ha llegado después de mucho trabajo de sanación y autorreflexión. Todavía estoy aprendiendo y llegando a mí misma, y no pretendo ser una experta o un vocero. Compartir esto con vosotros ahora abre otro nivel de vulnerabilidad", escribía Demi en redes sociales.

Cuatro años después, la intérprete de Skin of my teeth ha revelado a la revista GQ la frustración que supone para ella en su día a día ser una persona no binaria en un mundo que no termina de estar preparado para ello, y por eso decidió volver a retomar los pronombres femeninos para que se dirigiesen a ella.

"Constantemente tenía que educar a la gente y explicar por qué me identificaba con esos pronombres. Fue absolutamente agotador. Y esa es una de las razones que me han llevado a sentirme también cómoda con el pronombre femenino. Simplemente, me cansé. Pero por eso mismo sé que es importante seguir divulgando", expresaba.

La también actriz ha hecho hincapié en que son los aspectos más rutinarios de la vida los que le hacen sentir esta frustración, además de reivindicar la necesidad de un cambio.

"Me enfrento a esto todos los días. Por ejemplo, en baños públicos. Tener que acceder al baño de mujeres, aunque no me identifique al completo con ello. Me sentiría más cómoda en un baño sin género. O también sucede al rellenar formularios, como documentos gubernamentales o cualquier otro donde tengas que especificar tu género. Sólo tienes dos opciones, hombre y mujer, y siento que nada de eso tiene sentido para mí. Me veo condicionada a elegir mujer porque no hay más. Creo que esto tiene que cambiar. Ojalá con el tiempo haya más opciones".

En junio, con motivo del mes del orgullo, la cantante está muy activa en redes sociales reivindicando el colectivo y mostrándose muy orgullosa de quién es y de su identidad.