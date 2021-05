Demi Lovato se declara género no binario y pansexual: te explicamos qué son estos conceptos

"Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos vosotros. Me enorgullece haceros saber que me identifico como no binario y que oficialmente cambiaré mis pronombres a they/them (ellos) en el futuro", con este mensaje Demi Lovato ha iniciado un hilo en Twitter en el que ha explicado a sus millones de seguidores como ha llegado a esta conclusión acerca de su identidad.

"Esto ha ocurrido después de mucho trabajo de sanación y autorreflexión. Todavía estoy aprendiendo y mirando en mi interior, y no pretendo ser un experto o portavoz. Compartir esto con vosotros ahora abre otro nivel de vulnerabilidad para mí", ha continuado desvelando, mostrándose de lo más sincera.

A pesar de que no quiere convertirse en portavoz de nada, Demi ha asegurado que ha hecho esto público para ayudar a otras personas que están en una situación similar: "Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos. Por favor, sigue viviendo en tu verdad. Te estoy enviando mucho amor "

Estas declaraciones llegan mes y medio después de que Demi Lovato se declarase pansexual en una entrevista para The Joe Rogan Experience: "Soy pansexual y disfruto de mi sexualidad de una manera mucho más fluida. Y una parte de la razón por la que soy tan fluida es porque estaba muy "dentro del armario"

En la misma entrevista, explicaba que cuando era pequeña soñaba con casarse y tener hijos, pero ahora su forma de construir una familia es muy distinta y se plantea adoptar.

¿Qué es el género no binario?

Una persona que se identifica con el género no binario son aquellas que no se identifican con el género binario, que engloba los géneros hombre o mujer. Pueden identificarse con un tercer género o con ninguno.

Una persona no binaria puede identificarse parcialmente con un género binario pero necesitan atribuirse características de distintos géneros para completar su propia identidad. Por supuesto, una persona no binaria puede no sentirse representado parcialmente por ningún género.

Dentro del género no binario, una persona también puede ser bigénero, si considera que se identifica con dos géneros distintos; pangénero, si se identifica con todos los géneros; o agénero o género neutro si no se identifica con ningún genero.

También existen otros tipos de identidad no binaria como trigénero o Maverique.

¿Qué es la pansexualidad?

La pansexualidad es una orientación sexual que no le da importancia al sexo o género de las otras personas. Una persona pansexual se siente atraída por una persona, independientemente del género con el que se identifique ésta ni con su sexo.

Sin embargo, una persona pansexual no se siente atraída por "todo el mundo". Solo muestra interés por aquella persona con la que ha establecido un vínculo emocional, creando relaciones sentimentales más enfocadas a aspectos espirituales, románticos e intelectuales.

Diferencia entre el género no binario y la pansexualidad

La diferencia entre el género no binario y la pansexualidad es tan simple como la diferencia entre la identidad y la orientación sexual. Mientras que una persona se define no binaria como forma de identificarse como individuo, no tiene que atraerle únicamente personas que también se identifiquen como personas no binarias.

De la misma manera ocurre que una persona que se identifique, por ejemplo, como mujer, puede ser pansexual, ya que se sentirá atraída por las personas independientemente de su identidad o sexo.