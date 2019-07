GALERÍA: La vida de Prince en imágenes

Prince, uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos, ha fallecido hoy en su residencia de la localidad de Chanhassen (Minessota).

El cantante, compositor, arreglista e instrumentalista estaba considerado como uno de los músicos más innovadores de su era y contaba con éxitos mundiales como Little Red Corvette, Let's Go Crazy y When Doves Cry.

El artista, nacido en Mineápolis, irrumpió en la escena musical a finales de los setenta y alcanzó el éxito una década después con álbumes eternos como 1999 o Purple Rain.

Prince fue un artista innovador, tanto en la música como en su estética. Una de esas piezas irremplazables de nuestro tiempo que hoy nos deja a los 57 años.