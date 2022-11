Georgina no se enfadó con Rosalía: lo que ocurrió en los Latin Grammy entre ellas

Georgina Rodríguez viajó hasta Las Vegas la semana pasada con motivo de la celebración de los Latin Grammy. La mujer de Cristiano Ronaldo asistió a la gala Persona del año el miércoles 16 de noviembre, y al día siguiente lo hizo en la entrega de premios, donde le entregó uno a Christina Aguilera.

La influencer deslumbró tanto en la alfombra roja como durante la ceremonia con sus estilismos, pero los rumores que han circulado de todos los contratiempos que tuvo en la Ciudad del Pecado han enturbiado su experiencia allí.

Georgina en la gala Persona del año de los Latin Grammy // Getty

georgina decidió viajar en clase turista

Primero se dijo que Georgina no pudo viajar en su jet privado, por lo que tuvo que hacerlo en un vuelo comercial —en primera clase— y sufrió un ataque de ansiedad por ello. Más tarde, circuló el rumor de que se había roto una uña mientras saludaba a Sebastián Yatra y que tuvo que ir repararla a contrarreloj y que durante la gala le habían asignado un camerino tan lejos del escenario que tuvo que pedirle a Rosalía poder usar el suyo para cambiarse.

Sin duda, lo más sonado fue la negativa de la cantante y el supuesto enfado de Georgina con ella. Pero parece que las cosas no fueron exactamente así.

Georgina en la alfombra roja de los Latin Grammy 2022 // Getty

No le pidió a Rosalía utilizar su camerino

El periodista Iván García, íntimo amigo de Georgina, ha querido aclarar qué ocurrió realmente durante su estancia en Las Vegas. Lo ha hecho en el programa Ya es mediodía y ha empezado aclarando el tema del vuelo y el ataque de ansiedad.

Si bien Georgina no dispuso de su jet privado para viajar a Estados Unidos, lo hizo en clase turista y no en primera como se dijo. En palabras de García, Georgina quería viajar con todos sus amigos juntos, y como no había sitio para todos en primera clase, ella decidió viajar en turista para ir con todo su grupo en el avión. Por supuesto, también niega que sufriese ningún ataque de ansiedad por ello.

No se cambió en un baño portátil

Sobre el cambio de vestido durante la ceremonia, también se rumoreó que tuvo que cambiarse en un baño portátil tras la negativa de Rosalía. Sin embargo, Iván ha asegurado que en ningún momento le pidió utilizar su camerino para cambiarse, y que debido el caos que había en la gala Georgina aprovechó que fue al baño —un cuarto de baño normal y no uno prefabricado— para cambiarse allí el vestido y llegar a tiempo para entregarle el premio a Christina Aguilera.

También ha desmentido cualquier tipo de enemistad con la intérprete de Despechá, asegurando que ambas estuvieron juntas en el camerino saludándose al igual que ocurrió el pasado verano durante el concierto de la catalana en Madrid.