Gerardo Berodia, el novio con el que Almudena Cid ha recuperado la ilusión en el amor

Almudena Cid se ha convertido en el centro de todas las miradas tras el anuncio de la futura paternidad de Christian Gálvez.

El presentador y Patricia Pardo han hecho público este fin de semana que llevaban un año casados en secreto y que pronto darán la bienvenida a su primer retoño juntos. La periodista ya es madre de dos niñas junto a su exmarido, del que se separó en verano de 2021.

Por su parte, Christian Gálvez y la ex gimnasta no firmaron el divorcio hasta abril de 2022. Un mes después saltaba a la luz su relación con la periodista. Y el 29 de julio ya se estaban dando el 'sí, quiero'.

Una premura por consolidar una casi incipiente relación que ha depertado rumores de infidelidad y un acalorado debate en las redes sociales. La familia de la olímpica ha llegado incluso a tildar a Gálvez de "manipulador emocional". "La dejó sin explicación", contaron sus allegados.

"Me tenía olvidada"

Así, a Almudena Cid no le quedó más remedio que capear el temporal en solitario. Recuperar la autoestima y reconectar con uno mismo es imprescindible tras una ruptura. Estuvieron once años juntos.

"He visto mi fragilidad, mi vulnerabilidad. Tienes que trabajar en algunos campos que no estabas teniendo en cuenta, que son importantes para tu desarrollo y para tu forma de estar y de vivir", decía en el podcast Lo que tú digas, donde también señaló que ha sido un varapalo emocional muy importante. "El golpe ha sido muy fuerte y no es tan dramático visto desde fuera, pero sé lo que ha sido para mí", incidía.

Ahora puede decir que ha eliminado la dependencia emocional y se ha puesto en primer lugar. "Me estoy redescubriendo, me tenía olvidada", dijo.

Sus peores pensamientos y la esperanza de un nuevo amor

En el programa de radio de Angels Barceló desnudó su interior con la intención de ayudar a quien estuviese atravesando un momento similar.

"Conduciendo de camino al teatro en el que actuaba a diario en más de una ocasión llegué a pensar que dando un volantazo acabaría con el dolor. Sé que esto que cuento es algo muy íntimo, pero no me importa decirlo en la radio porque quiero decir que cuando estás así necesitas pedir ayuda", dijo.

Por suerte, la gimnasta ha recuperado el amor propio, y Gerardo Barodia la ha acompañado en esta transición.

El exfutbolista, que tiene 42 años, encontrado la estabilidad en su trabajo como agente de jugadores, pero su carrera deportiva estuvo marcada por las lesiones. Tiene un hijo de 18 años.

"La vida me regaló que tú existas en ella", escribió el deportista en su cuenta de Instagram junto a una foto de Almudena hace escasos meses, cuando confirmaron su amor.

Empezaron a salir juntos el verano pasado.

Las primeras citas con Gerardo Berodia

Fue en julio de 2022 cuando los paparazzi los pillaron en una de sus primeras escapadas juntos. Viajaron a Galicia.

Visitaron Lugo y sus alrededores, un entorno mágico y natural que Gerardo conoce bien, ya que fue jugador del FC Lugo entre 2011 y 2013. "A veces es tan íntimo como salvaje", escribía la exgimnasta y escritora junto a una foto suya desnuda en una cascada de San Estevo do Ermo.

"Solo pido no vivir en tensión"

En más de una entrevista Almudena ha reconocido su pudor a la hora de confirmar la relación con Berodia, al que conoce al menos desde el año 2017, cuando se fotografiaron junto a un grupo de amigos en una escapada a Formentera a la que también acudió Christian Gálvez. Las pruebas están en las redes sociales.

A la revista Hola comentó que esta nueva relación le estaba dando una confianza y estabilidad que antes no conocía.

"Yo lo que noto ahora es que, si estoy mal, lo digo. No me lo trago, ni lo evito. Tampoco necesito del otro. Me sorprende que se anticipen a mis deseos, que me prioricen en algún momento, sentir que la persona me ayuda de repente en mi caos estructural y que no lo vea como un favor, si no como un acto de amor y que, si un día me confundo porque me he organizado mal, lo vea como algo anecdótico y nos podamos reír de eso", decía.

Después de un año juntos,la felicidad de sus rostros es la prueba de su conexión.