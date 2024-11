El gesto de Manuel Carrasco a los afectados por la DANA en Valencia en su concierto en el Metropolitano

Manuel Carrasco en el concierto solidario Play & Music For Help celebrado en el Metropolitano de Madrid | EFE / Víctor Lerena

Manuel Carrasco es uno de los artistas españoles más queridos por el público, en parte gracias a su papel activo hacia causas justas. Un ejemplo de ello ha sido la celebración de su concierto solidario en el Metropolitano de Madrid, donde este sábado 16 de noviembre ha actuado en el marco del Play & Music For Help 2024 para recaudar fondos contra el cáncer infantil a través de la Fundación El Sueño de Vicky.

Del mismo modo, el cantante de Isla Cristina (Huelva) también actuará en el espectáculo benéfico del WiZink Center de Madrid en solidaridad con los afectados por la DANA en Valencia, cuyos ingresos irán destinados a Som Solidaritat de la Generalitat Valenciana. "El nudo en la garganta que tenemos todos vamos a intentar liberarlo con música, el 24 de noviembre en un concierto benéfico. Esta vez con un propósito aún más grande: unirnos en solidaridad y amor por todas las víctimas de la DANA", dijo el propio Carrasco.

Sin embargo, el artista no ha querido esperar hasta entonces para rendir un pequeño homenaje a los afectados por la catástrofe en Valencia. Así, durante un momento de su concierto en el Metropolitano, Manuel Carrasco ha subido una bandera de la Comunidad Valenciana sobre el escenario ante la inmensa ovación del público.

Los asistentes se entregaron completamente a los afectados por la DANA en Valencia a través de un largo aplauso, que tuvo lugar mientras el artista español lucía visiblemente emocionado con la bandera rodeando su cuerpo.

La canción de Manuel Carrasco sobre la DANA y su crítica a los políticos

El del Metropolitano no ha sido el único gesto de Manuel Carrasco con la catástrofe de la DANA en Valencia. Durante su concierto en Fuerteventura el sábado 9 de noviembre, el cantante interpretó una composición a guitarra donde pide a los políticos que se haga cargo de su responsabilidad y que dimitan.

"Yo no digo que las cosas sean perfectas, y que se haya tenido mala intención, pero viendo esta desgracia que no se arregla, que nos den su paso al frente y presenten su dimisión", cantó Carrasco antes de tocar los últimos acordes: "Valencia, Valencia, Valencia, tus manos no van a hundirse porque el pueblo está con él".

Con esta canción, Manuel Carrasco le puso música a la crítica que ya había compartido en sus redes sociales unos días antes por la gestión de la DANA en Valencia. "¡Qué impotencia más grande! Con todo lo que está pasando y la gestión de la tragedia en Valencia, ¿por qué no han mandado ni mandan a todos los efectivos disponibles de una vez por todas?", escribió en una historia en su perfil de Instagram.

Y añadió: "¡Es increíble que hayan pasado tantos días y sigan con el sin sentido de su lucha de poder! Es que no se puede entender... ¡Gracias de corazón a toda la gente que está ayudando! Se me encoge el corazón a cada momento. Y mucha fuerza y cariño para todos los familiares de las víctimas".