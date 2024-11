Arden las redes al comparar a Rosalía ayudando a las víctimas de la DANA de forma anónima con los que presumen de colaborar

La DANA ha supuesto una de la mayores catástrofes humanitarias de este siglo en España, pero también ha desatado la mayor solidaridad que se recuerda en nuestro país en años. Principalmente, han sido los vecinos de Valencia, tanto de los pueblos afectados como de otras zonas, quienes han demostrado la fortaleza del pueblo, pero también han puesto su granito de arena rostros reconocidos.

Aitana, Rosalía, Duki, Lola Lolita, Ana Mena, Paz Padilla, Edurne, Lola Índigo y multitud de famosos de distintos sectores se han volcado con las víctimas de la DANA de una u otra forma. Algunos de ellos han ido presencialmente a ayudar a las localidades, mientras que otros han organizado recolecta de alimentos y enseres básicos u han donado dinero. O todas ellas.

Pero siempre ha habido formas distintas de ayudar: para sacar rédito y beneficio o de puro corazón. Ahora, con las redes sociales como principal herramienta de visibilidad pero también de trabajo para muchos (principalmente influencers), se ha desatado un gran debate por la forma en la que rostros famosos están colaborando con los más afectados por la DANA.

En redes sociales se ha lanzado un mensaje claro: ¿es necesario enseñar cómo se ayuda a los afectados, o tiene más mérito, de alguna forma, pasar desapercibido cuando se es solidario?

La solidaridad de Rosalía

El caso de Rosalía ha marcado un antes y un después en el debate. La artista, pese a ser la cantante más famosa actualmente en España por su expansión internacional, se ha presentado en Valencia junto al chef José Andrés para repartir comida y limpiar el lodo que inunda las calles y las casas. Y lo ha hecho sin anunciar nada en redes sociales ni hacerse eco de su colaboración.

Por supuesto, ha sido inevitable que los vecinos de Sedaví, donde ha acudido la intérprete de Motomami, se hicieran eco a través de redes sociales con imágenes y vídeos que demostraban que la cantante estaba junto a ellos. Pero ella no ha mencionado absolutamente nada.

Muchos han aplaudido que, además de ayudar con sus propias manos en el lugar afectado, haya decidido hacerlo sin nada de contenido ni en medios ni en redes, al menos en lo que ha estado en su mano. Lo mismo ha hecho Aitana en lo que respecta a las donaciones: fue uno de los afectados de Catarroja quien decidió hacer público que la catalana estaba ayudando enviando una gran cantidad de suministros y preguntándole cada día qué necesitaban, pese a que ella le insistía en que quería hacerlo desde el anonimato.

Por otro lado, otros famosos han anunciado en sus redes sociales que se estaban realizando recogida de alimentos y de productos de primera necesidad en distintas ciudades, que ellos mismos encabezaban o que estaban participando en ellas. Otros simplemente han subido publicaciones ayudando sin darse demasiada importancia, tan solo informando.

Pero otra parte de las celebrities, principalmente influencers y reporteros, han generado contenido considerado hasta sensacionalista, donde ellos mismos parecían los protagonistas de la historia, o así lo han defendido los usuarios de X, por ejemplo. En Europa Fm contamos el caso de Ángel Gaitán, quien ha sido blanco de críticas por un vídeo donde pide que los afectados por la DANA voten a qué pueblos enviará ayuda.

El periodista Dani Domínguez ha difundido el vídeo en X para criticar este comportamiento. "Esto no va de solo de ayudar (que no dudo que lo esté haciendo), va también de conseguir un rédito social. Y la ayuda, si va acompañada de una parafernalia de difusión como la suya, es una campaña de marketing", opina.

Por otro lado, el conocido influencerPeldanyos, valenciano, ha ido retransmitiendo la situación de Valencia estos días, pero se ha convertido también en el objetivo de críticas de muchos usuarios al subir un vídeo a YouTube de 40 minutos con una foto de encabezado que lo deja ver con el desastre detrás. Muchos han apuntado a que ni siquiera se trata de una foto real, sino un montaje, pese a haber estado allí.

Por otro lado, otra tiktoker criticada ha sido Eme de Amores, quien para anunciar que estaba llegando a Valencia para ayudar con los destrozos ha subido una imagen de ella en la fiesta Fallas este mismo año. "Pensar que hace unos meses estuve en fallas pasándomelo genial, y ahora de camino a la ayuda por la DANA".

"No me digas que los influencers están haciendo contenido para demostrar lo buena persona que son mientras ganan visitas a costa de una desgracia. Difícil de creer", "pongo la mano en el fuego de que la mitad de influencers no pisarían valencia si no tuviesen un móvil para documentarlo" o "La nueva atracción turística de los influencers ya no es visitar a niños pobres en África, es visitar a españoles pobres", son algunos de los mensajes que se han podido leer en X en contra de este tipo de contenido.

Un punto intermedio

Otros rostros conocidos, como el creador de contenido Nil Ojeda, se muestra más neutral con el tema, y pone en valor la causa en sí, dejando en un segundo plano la repercusión favoreciendo las cuentas de redes sociales de aquellos que comparten imágenes y dejan constancia de su colaboración con los vecinos afectados por la DANA. Aunque, desde su posición, también ha señalado que "el problema de hacer contenido sobre una catástrofe no es el 'hacer contenido', son las maneras de hacerlo".

"La exposición de un problema en la que se necesita ayuda, siempre es bienvenida. Qué coño importa si un tiktoker se gana 500 seguidores más por hacer un videíto en medio del desastre si ese video tiene intención de ayudar/amplificar? Ahora mismo eso no es lo importante, hay gente muriendo", ha expresado a través de X.

Sea como sea, losa influencers, artistas y demás famosos tienen parte de responsabilidad de dar una imagen ejemplar de cara a catástrofes como la que están viviendo en Valencia y en Alicante principalmente. Y la forma y el contenido también forma parte de esa imagen, aunque la acción siempre sea lo que más importe.