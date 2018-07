El Gran Gatsby, la banda sonora de la polémica

De la mente excepcionalmente imaginativa del escritor, productor y director Baz Luhrmann (Moulin Rouge, Romeo y Julieta) nos llega la nueva adaptación a la gran pantalla de la novela de F. Scott Fitzgerald El Gran Gatsby. El realizador ha creado su propia y distintiva interpretación de esta historia clásica que cuenta además con la producción ejecutiva, tanto de la película como de la BSO, de Shawn 'Jay Z' Carter.

Lana del Rey interpreta Young and beautiful, con su cadencia habitual refleja musicalmente la languidez y atmósfera de la época. El vídeo de la canción lo ha dirigido Chris Sweeney junto a la mística Sophie Muller.

La novela, en sí, está aderezada con referencias musicales contemporáneas, específicas de la ambientación de la historia en el año 1922. Ahora y según comenta el propio Luhrmann "nosotros queremos que nuestros espectadores sientan el impacto de la música moderna del mismo modo en que Fitzgerald lo hizo para los lectores con su novela en el momento de su publicación".

El ramillete de artistas que tiene esta banda sonora poco se puede comparar con otras ya que es puro lujo y glamour artístico:

01 Jay-Z: 100$ Bill

02 Beyoncé and André 3000: Back to Black

03 will.i.am: Bang Bang

04 Fergie, Q-Tip and GoonRock: A Little Party Never Killed Nobody (All We Got)

05 Lana Del Rey: Young and Beautiful

06 Bryan Ferry Woth the Bryan Ferry Orchestra: Love Is the Drug

07 Florence and the Machine: Over the Love

08 Coco O of Quadron: Where The Wind Blows

09 Emeli Sandé and the Bryan Ferry Orchestra: Crazy in Love

10 The xx: Together

11 Gotye: Hearts a Mess

12 Jack White: Love Is Blindness

13 Nero: Into the Past

14 Sia: Kill and Run

