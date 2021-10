Gwyneth Paltrow, a punto de morir durante el parto de su primera hija

Gwyneth Paltrow ha revelado que estuvo a punto de morir mientras daba a luz a su primera hija, Apple. Así lo ha compartido en el podcast Armchair Expert, del actor Dax Shepard, donde la actriz ha explicado que tuvo que someterse a una cesárea de emergencia.

La creadora de Goop ha asegurado que tuvo a sus hijos a través de una cesárea y que esta cirugía le dejó serias secuelas en su cuerpo, como una enorme cicatriz. “Tuve dos cesáreas… Mi hija fue una emergencia. Fue una locura, casi nos morimos. No fue bueno”, explicó Paltrow.

Paltrow continuó: "De todos modos, hay una gran cicatriz a través de tu cuerpo, y es como, 'Oh, vaya, eso no solía estar allí'. Y no es que sea malo o que quieras juzgarlo, pero te quedas como: 'Oh, Dios mío'".

Sus dos hijos, Apple, de 17 años, y Moses, de 15 años, son fruto del matrimonio con su exmarido, el vocalista de Coldplay Chris Martin.

Ser madre en la época de Instagram

La oscarizada actriz también ha hablado sobre tener hijos en la época de Instagram, criticándolo por promover expectativas poco realistas sobre la recuperación inmediata tras un parto. “Gracias a Dios no había Instagram cuando tenía bebés, porque ahora es como si veo a alguien, 'oh, acabo de dar a luz hace dos semanas y tengo un estómago completamente plano', y digo, 'wow, así no es'”, dijo Paltrow, que considera que estos casos son "la excepción".

"Ahora nos están alimentando con todas estas otras imágenes de cómo se supone que debemos ser todo el tiempo, bebés, sin bebés, como sea", explicaba la actriz de Shakespeare enamorado, que confiesa que ahora existe una gran presión sobre cómo crías a tu hijo, desde su alimentación hasta su cuidado en casa.

Por ello, Paltrow ha considerado que deberíamos dejar de juzgar nuestras elecciones en torno a la vida del bebé: “Adivina qué, sea lo que sea, está bien. Siento que también tenemos esta cosa extraña alrededor, es perfeccionismo pasado, es como si pudiera hacer esta tarea gigantesca que es sobrehumana y ¿por qué? ¿Para qué?".

Un aborto que casi la mata

En 2013, la actriz sufrió un aborto espontáneo cuando estaba embarazada de su tercer hijo y que "casi muere".

En aquel momento, la actriz aseguraba que se había planteado volver a quedarse embarazada: “Mis hijos me piden que tenga un bebé todo el tiempo. Y nunca se sabe, podría hacer uno más. Me estoy perdiendo el tercero. Estoy considerándolo, pero tuve una experiencia realmente mala cuando estaba embarazada de mi tercero. No funcionó y casi muero. Entonces yo digo, '¿estamos bien aquí o deberíamos volver e intentarlo de nuevo?'”.