Harper regala a su madre por su 45 cumpleaños una carísima 'mini Victoria Beckham' 'igualita' a ella

Aunque no lo parezca, Victoria Beckham cumple 45 años, y la diseñadora y ex 'Spice Girl' ha querido celebrarlo con su familia. Entre las numerosas felicitaciones y regalos, Victoria ha recibido uno que le ha hecho especial ilusión, de manos de su pequeña Harper .

LA EX SPICE GIRL CUMPLE 45 AÑOS

El día era muy especial, y así se lo ha hecho saber toda su familia ¡desde las 6 de la mañana! Cada 17 de abril, los centros de flores inundan su casa y esa mañana, además, los Beckham han despertado a la cantante y diseñadora con una berlinesa adornada por una vela.

Con los Stories de Instagram como 'únicos' testigos, han visitado después la famosa heladería Cold Rolled Ice Cream Company de Los Ángeles, donde Romeo le ha pedido un helado a su madre con un dulce mensaje hecho con letras de chocolate.

Al terminar el día, la mamá de los Beckham compartía una publicación, diciendo: "El día más perfecto posible con mis personas favoritas del mundo. Os quiero muchísimo. Besos de una mamá y una esposa muy mimada". En ella, aparece junto a marido, sus cuatro hijos y la joven Hanna Cross, novia del mayor de ellos.

Entre los numerosos regalos que ha recibido Victoria Beckham, parece que su favorito ha sido el elegido por su hija Harper. Se trata de una muñeca personalizada, de la marca American Girl, y escrito en el vestido podemos leer: "My Mummy Rocks" ("Mi madre mola").

La muñeca de Victoria Beckham / Instagram/Victoria Beckham

A pesar de ser un "juguete", su alto nivel de personalización conlleva también un alto coste, y su precio ronda los 177€, así que seguro que la pequeña Harper ha recibido un poco de ayuda para hacerle este regalo tan especial a su madre.

Do You wannabe my dolly?