Harry Styles vomita sobre el escenario en mitad de un concierto

Harry Styles de One Direction tuvo que retirarse tras el set montado sobre el escenario para vomitar durante su concierto en Pittsburgh el pasado lunes. El cantante se repuso tras limpiarse con una toalla y beber agua.

Mientras One Direction interpretaba la canción Rock me durante su concierto en Pittsburgh el pasado lunes, Harry Styles desapareció del escenario. El cantante no se encontraba bien y se retiró tras el set montado en el escenario donde finalmente vomitó.

La mayoría de los asistentes no se dieron cuenta de este incidente pero una de sus fans grabó este momento donde se puede ver a Harry sentado en el suelo mientras se limpia con una toalla y bebe agua para poder continuar con el show. Un incidente mucho menos divertido que el que sufrió cuando una fan le lanzó un zapato en la entrepierna.

No es la primera vez que vemos a un artista sufrir mareos o vomitar sobre el escenario. Esto también les ha ocurrido a otros cantantes como Justin Bieber en su primer concierto de su gira 'Believe' o Lady Gaga durante su concierto en Barcelona que debido a las agetreadas giras para promocionar sus discos acaban sufriendo demasiado agotamiento.