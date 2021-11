Hiba Abouk, enfadada porque siempre se le pregunte lo mismo: "Soy igual de española que Clara Lago"

Hiba Abouk no se calla cuando algo no le parece bien. Así lo ha dejado claro la actriz en su entrevista con la periodista Ana del Barrio para El Mundo.

La actriz condecía la charla con motivo del estreno en el Festival de Cine de San Sebastián de su último corto, Manos Libres, además del estreno en Telecinco de la nueva temporada de Madres, serie en la que participa. Sin embargo, la conversación terminó derivando por otros derroteros que a todas luces incomodaron a la actriz.

"A Clara Lago no le hacéis estas preguntas"

Después de abordar temas como el racismo y la xenofobia, discriminaciones que Hiba Abouk reconoce seguir sufriendo a día de hoy a través de las redes sociales, la periodista preguntaba a Abouk qué pensaba del uso del hiyab, el velo que cubre la cabeza y el pecho de las mujeres musulmanas. Del Barrio quería saber si Abouk compartía la idea de la también actriz Hajar Brown, que afirmó que "empoderaba".

"Es una decisión personal. Me parece totalmente responsable que empodere o que sea todo lo contrario. Cada una sabrá la relación que tiene con la decisión que ha tomado", respondía la actriz.

"¿Y el burka?", insistía la periodista. "A mí personalmente el burka no me gusta. Pero si una persona está convencidísima de ponérselo, ¿qué le vas a hacer? Yo ahí no me puedo meter en lo que quiere un ser humano o lo que le hace feliz a una persona", remataba.

La periodista quiso seguir con el debate y separó entre las mujeres que lo llevan "porque quieren" y las que lo hacen "por presión social". Ante la persistencia de su interlocutora, Abouk quiso dar el asunto por zanjado de una vez por todas.

"¿Qué coño tengo yo que ver? ¿Por qué me tienen que preguntar a mí por el burka? ¿Porque me llamo Hiba Abouk? Volvemos a lo mismo. A Clara Lago no le hacéis estas preguntas. Me las tenéis que hacer a mí. ¿Por qué? Soy igual de española que Clara Lago. Ya está bien. Siempre con lo mismo", dijo. "Es racismo porque a otra actriz española no le harías esta pregunta", terminó.

Embaraza de su segundo hijo

La actriz espera la llegada de su segundo hijo junto al futbolista del Paris Saint Germain Achraf Hakimi, con el que sale desde 2018. Sus fotos en el Festival de Cine de San Sebastian fueron las encargadas de confirmar los rumores que ya se venían escuchando desde que la vimos subida al popular yate de C.Tangana, donde se intuía una pequeña barriguita.

El 11 de febrero de 2020 Hiba y Achraf daban la bienvenida a su primer hijo, Amín, compartiendo la noticia a través de sus redes sociales. Una de las curiosidades de la pareja es la gran diferencia de edad que hay entre ambos. Mientras Hiba nació en 1986 (tiene 35 años), Achraf lo hacía en 1998 (tiene 23). Se llevan 12 años, pero esto no les ha supuesto ningún impedimento a la hora de formar una familia.

Hiba Abouk nació y se crió en Madrid. Por parte de su padre tiene ascendencia libia y por parte de su madre, tunecina.