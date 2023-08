La historia de la muerte de Mario Biondo, el exmarido de Raquel Sánchez Silva

30 de mayo de 2013. Mario Biondo, cámara italiano y entonces marido de Raquel Sánchez Silva, es hallado sin vida en su domicilio en Madrid. Se trata de uno de los fallecimientos más impactantes de la historia española y los medios de comunicación estuvieron pendientes de este suceso durante meses.

Fueron muchas las especulaciones que se iban dando sobre lo que le había sucedido, pero ninguna de las versiones oficiales llegó jamás a convencer a la familia de Mario.

Repasamos todo lo que se sabe sobre la muerte de Mario Biondo.

Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo

Las últimas horas de Mario Biondo

El 29 de mayo de 2013 Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva tuvieron una fuerte pelea en su domicilio madrileño a causa del consumo de cocaína del cámara. La pareja estaba intentando quedarse embarazada, sin embargo, el uso de esta droga le provocaba oligospermia (cantidad insuficiente de espermatozoides).

Según las fuentes policiales, chateó brevemente con su familia en Italia y alrededor de las 00 horas entra en un prostíbulo para tomarse un par de copas. A las 4.25 horas, llamó por teléfono a su mujer aunque esta no lo cogió.

El día siguiente, Mario no se presentó para el rodaje de MasterChef y sus compañeros llamaron a Raquel y esta pidió a su asistenta si podía acercarse al domicilio para ver si estaba allí. Se lo encontró sin vida colgado por un pañuelo de una estantería y rápidamente llamó a la Policía.

"No reviste caracteres de infracción criminal (...) No hay huellas de violencia. Se encuentra en suspensión parcial, vestido con una camiseta roja y pantalón de pijama verde oscuro a rayas, con un pañuelo anudado en un extremo alrededor de su cuello y el otro en una de las estanterías del salón", decía el primer informe.

Qué hacía Raquel Sánchez Silva en ese momento

Tras la pelea del día 29, Raquel viajó a Plasencia para una visita familiar. Cuando la llamaron para notificarle la noticia, contó que habían discutido pero antes de dormir se habían enviado varios mensajes cariñosos.

Ella aclaró que en algún momento él había hecho mencionado la posibilidad de suicidarse pero no pensaba que fuera a hacerlo.

La familia de Mario viajó a España tras conocer la muerte y desde el primer momento desconfiaron de la versión del suicidio. Se llevaron el cuerpo a Palermo y lo enterraron en un panteón familiar.

Tumba Mario Biondo

La versión oficial: suicidio

Las autoridades señalaron que había sido un suicidio y se caso se zanjó en 48 horas dictaminando autoasfixia. A lo largo de estos 10 años, la familia de Mario llegó a pedir tres autopsias (2013, 2018 y 2019) y en todas el resultado era el mismo: el italiano se quitó la vida él solo.

En España, la muerte de Mario se cerró de forma definitiva tras rechazarse el recurso de la familia Biondo en junio de 2016 mientras que en Italia fue en agosto de 2022.

Se presentaron varios recursos, se pidieron exhumaciones, se contrataron forenses e investigadores pero ninguno de estos procesos fue capaz de demostrar que el cámara había sido asesinado.

Qué opina la familia de Mario Biondo

Desde que conocieron la noticia, la familia de Mario se opuso rotundamente al suicidio y trataron de demostrar que Raquel fue la artífice de este delito. En 2021, su madre Santina D’Alessandro dio una entrevista en España e intentó responsabilizar a la presentadora extremeña de lo sucedido.

"No fue un suicidio y mucho menos un accidente. Y tengo mucho interés en puntualizarlo porque en lo que se refiere al accidente no consta en ninguna investigación española y, muchísimo menos, en Italia", dijo. "Este invento de que mis hijos de pequeños jugaban a asfixiarse es otra invención de Raquel. No es cierto. Mi hijo está muerto y no ha podido defenderse de estas acusaciones que se han publicado en la prensa".

Incluso la culpó de no colaborar lo suficiente con la Justicia: "Raquel dio una rueda de prensa en el bufete de su abogado y le dijo a los periodistas lo que pasó aquella noche, mintiendo, porque la cronología que se ha publicado en España sobre la muerte son mentiras que luego se han cotejado".

Manifestación por Mario Biondo

Santina también hizo alusión a la posición del cuerpo en que se encontraron a su hijo en el domicilio, unas imágenes que se filtraron y que se puede comprobar que era poco probable que se hubiese asfixiado de esa manera: "La posición es completamente incompatible con una persona que se suicida. Los profesionales dicen que es un reposicionamiento lo que significa que primero fue asesinado y después lo posicionaron allí".

Otra de las sospechas que descartan el supuesto suicidio fue el borrado de archivos que se produjo en el ordenador de Mario tras su muerte. Raquel Sánchez Silva tuvo que declarar ante un juez para explicar por qué habían desaparecido 196 gigas de contenido, a lo que la presentadora respondió que se trataba de fotos de páginas de contenido para adultos.

"No son 196 Gigas de fotos, a saber lo que había ahí", lamentó Santina, añadiendo que el mismo día de la muerte de Mario alguien cambió la contraseña de su ordenador.

¿Qué le pasó a Mario Biondo? A pesar de las teorías y las especulaciones, todas las investigaciones han determinado que el italiano se quitó él mismo la vida sin ayuda de nadie.