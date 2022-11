El huracán Lorena Castell: una boda, un hijo, candidata a Eurovisión y enamorada a los 41 años

Te interesa Quién es Rubén Bernal: conoce a la pareja de Lorena Castell

A Lorena Castell cuesta seguirle el ritmo. Es una de las personas más exageradas e impulsivas de la televisión, un huracán sin censura. Se ha lanzado a cantar, bailar, contar chistes, presentar programas y hasta cocinar.

La artista más random no se resiste a nada. Su show Bingo para Señoras es una fiesta llena de ritmo, coreografías, plumas y estilismos burlesque. Arrancó con él en su bar de Malasaña El Ideal —ahora cerrado— para terminar llenando los teatros de un público al que inevitablemente contagia su energía.

El año que quiso ir a Eurovisión

Si buscamos en el diccionario un sinónimo de música probablemente nos topemos con el nombre de Lorena Castell. Su padre y su hermano son DJs y ella también quiso probar suerte en este mundo hace algunos años.

En 2006 formó el grupo Lorena C junto a Carlos García Bayona, gemelo del director de cine Juan Antonio Bayona, y juntos intentaron ir a Eurovisión en 2008 con la canción Piensa gay.

Rodolfo Chiquilicuatre le quitó el puesto para representar ese año a España en Eurovisión. Fue el año que Forocoches boicoteó la preselección, así que su carrera eurovisiva se quedó ahí.

Su hijo Río, fruto de su relación con Eduardo Dabán

El pequeño Río es el hombre de su vida. Tiene tres años.

Nació en 2019 fruto de su relación con Eduardo Dabán y sus primeros meses de vida no fueron fáciles.

El pequeño tuvo que quedarse ingresado en la UCI después de que los médicos le diagnosticaran niveles altos de la proteína C reactiva. Para estar más cerca de su bebé durante su ingreso, Lorena y su entonces pareja se instalaron con su caravana cerca del hospital.

"Nos tenemos que quedar aquí unos días más y como a mí me dieron el alta pues estamos ahora con nuestra maravillosa caravana y así puedo entrar a verle todo el rato", contó a través de redes sociales.

Eduardo Dabán y Lorena Castell se separaron hace dos años, en 2020, pero eso no ha sido ningún problema a la hora de conciliar sus vidas para que su hijo Río viva dentro de la mayor normalidad posible.

Aunque no han trascendido los trámites de la custodia, en ningún momento se han tirado los trastos a la cabeza de manera pública, al contrario.

Rubén Bernal, el hombre con el que ha vuelto a la edad del pavo

Entre los planes de Lorena Castell no estaba encontrar el amor después de varias relaciones serias, pero cuando lo dejó de buscar, apareció. Así lo explicó cuando la prensa quiso saber si lo suyo con Rubén Bernal iba en serio.

"Llevaba dos años ya separada. He hecho mi vida con mi hijo, un poco más en casa, con mis amigos… Y al final no es buscar nada, es simplemente que la persona llega cuando tiene que llegar. Lo importante es que tengas alguien que te entienda, que tenga tus mismas aficiones, y que te haga reír, eso para mi es básico, y me hace reír muchísimo. Que caminemos juntos y que admires a la persona que tienes al lado y él es una maravilla", decía a Europa Press.

Rubén Bernal es actor de profesión pero entre sus grandes pasiones está viajar. Nació en Alicante, tiene 34 años y quizá te suene su cara.

Ha sido el protagonista principal de la novena temporada de El Secreto de Puente Viejo, donde ha dado vida a Saúl Ortega. También ha participado en la serie Centro Médico y ha trabajado en más de 10 cortometrajes.

El pasado mes de mayo oficializaron su relación con varias fotos juntos en las redes sociales. "Yo ahora mismo tengo 41 años y pienso en cuando tenía citas con 18, 25 o 32 y tenía ese gusanillo. Y eso que yo sentía lo siento ahora todo el rato. Tienes la edad del pavo también con 40. Cuando empiezas con alguien estás igual y me flipa", confesó Lorena en un programa de laSexta.

Sus anteriores relaciones: Juanito Makandé y Eduardo Dabán

Lorena Castell estuvo casada con el cantante gaditano Juanito Makandé.

La colaboradora de Zapeando y el autor de Niña voladora se dieron el 'sí, quiero' en el verano de 2013 en la playa de El Palmar en Cádiz y dos años y medio después se separaron.

Pese a ello, Lorena siempre habla maravillas del cantante. "Hay mucho amor y mucho cariño. Hemos sido siempre amigos y la amistad no se tiene porque romper", dijo en Divinity.

Tras esta ruptura se enamoró de Eduardo Dabán, con quien tuvo a su hijo Río el 19 de marzo de 2019. Su relación parecía idílica, pero un año después de convertirse en padres pusieron punto y final a su historia de amor.

La relación terminó en mayo de 2020. Los motivos de la ruptura no trascendieron.