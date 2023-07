El incidente de Shakira con una rata durante el rodaje del videoclip de 'Copa vacía'

Se han publicado muchos videos del "detrás de cámaras" de Copa vacía.

La intérprete colombiana ha bromeado en sus redes sociales con el el roedor que se acercó demasiado a ella, provocándole un agudo grito y un salto de espanto. Un susto del que salió ilesa pero que ha dado mucho juego en las redes.

Se trata de la escena del comienzo del videoclip, cuando Shakira está tumbada en medio de un basurero. Para dar mayor realismo a la escena, se utilizó una rata para que caminara cerca de la artista. Sin embargo, esta aprovechó su libertad para correr y campar a sus anchas sobre el pelo de la colombiana.

Bueno, mejor dicho: sobre parte de su pelo, ya que al levantarse del susto la cantante deja parte de peluca en el suelo. Mientras grita escandaliza y sin poder moverse debido a la cola de sirena de nueve kilos aproximadamente, mira al roedor que seguía a su alrededor.

Aunque la rata le provocó un buen sobresalto, el pequeño animal no le hizo ningún daño y ella tampoco a él. La artista de Waka Waka se lo ha tomado con humor y compartido este curioso incidente en su cuenta de Instagram. "Cosas que le pasan hasta a las sirenas", ponía en la descripción.

El verdadero accidente

Cuando se grabó Copa vacía, la cantante tuvo que ser rescatada por una grúa. Hubo un fallo en el rodaje del videoclip que llevaba tanto tiempo planeando la colombiana.

Para ilustrar el verse obligada a salir de su hábitat -como lo hizo para mudarse a Barcelona-, Shakira quiso vestirse de sirena atrapada en una pecera. Allí el hombre por el que salió del mar no le haría caso y la abandonaría.

Manuel Turizo, colaborador de la canción. le advirtió sobre la fragilidad del recipiente de cristal donde la iban a meter y al final tuvo razón. "Se rompió la pecera, se empezó a inundar el set, me tuvieron que sacar de allí, que no era nada fácil porque yo estaba con una cola de sirena", declaraba la cantante. "Me tuvieron que acercar una grúa, sacarme con el columpio, y allí sálvese quien pueda".

Pese a estos dos altercados, Shakira se muestra muy satisfecha con el resultado final y de haber trabajado con el colombiano.