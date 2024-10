Hiba Abouk: por qué se divorció de Aschraf Hakimi, sus hijos y su relación con sus padres

Hiba Abouk es todo un icono de la actuación y de la moda. La actriz se ha convertido en un rostro muy reconocido de famosas series españolas, pero también brilla por sus estilismos y su profesionalidad.

Sin embargo, de ella no es solo conocida su carrera como actriz, sino que su vida personal ha llegado al foco mediático, tanto que se conocen los detalles de sus relaciones amorosas, pero también de las rupturas.

Y entre todas ellas destaca su separación del jugador de fútbol Achraf Hakimi, causada por un grave motivo. Te contamos cómo se fraguó el divorcio, pero también su vida como madre y la complicada relación que mantiene con sus padres.

Una familia complicada

Hiba Abouk habla con frecuencia de sus orígenes. La actriz nació en Madrid, pero tiene ascendencia libia y tunecina por parte de sus padres.

Hiba Abouk | GTRES

La intérprete estudió en el Liceo Francés hasta los 18 años, y ella isma ha indicado en diversas entrevistas que no tuvo fácil seguir sus sueños como actriz, pues "tenía que mentir para poder ir a ensayar en el colegio".

Por eso, cuando se convirtió en mayor de edad decidió irse de si casa y comenzar una vida independiente. Ahora, Abouk no tiene relación con sus padres, pero esa vena familiar la transmite con sus hijos. Así lo muestra a través de sus redes sociales.

Su divorcio con Achraf Hakimi

Sus dos pequeños son fruto de su relación con el futbolista Achraf Hakimi, con quien tuvo su relación más duradera. Pero las acusaciones que recibió el deportista comenzaron un duro proceso de separación en la pareja.

En 2023, Hakimi fue acusado de agresión sexual, concretamente fue acusado de violación por una joven de 24 años en Francia.

Hiba Abouk y Achraf Hakimi | Gtresonline

A la par que todo este proceso, Hiba se sinceró a través de redes sociales: "La realidad es que hacía ya un tiempo que, después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja".

En diversas ocasiones, como en su paso por MasterChef Celebrity, la actriz ha explicado que su divorcio ha sido muy duro, y le ha ocasionado muchas consecuencias de seguridad y amor propio.

La relación de la actriz y el futbolista comenzó en 2018, y en 2020 decidieron casarse en secreto. Ese mismo año dieron la bienvenida a su hijo Amín, mientras que en 2022 nació su segundo hijo, Naím.

Ahora cada uno hace vida por separado pese a tener dos hijos en común, que son lo más importante para la actriz. "Ser madre me ha hecho tener un sentido de la responsabilidad que tal vez antes no tenía", expresó la intérprete para la revista Elle.

Además, para ella es lo más importante de su vida: "No sé si me ha pasado factura profesionalmente, pero, desde luego, la experiencia de ser madre me hace muy feliz. Mi prioridad no es mi profesión, es mi pequeña familia, son mis hijos, y mi felicidad pasa antes por estar con ellos y verlos crecer en vez de irme a rodar seis meses fuera. Y no pasa nada".

Del lado de las víctimas

Su polémico divorcio le hizo a Hiba pronunciarse y dejar claro de qué parte estaba de la historia: "Siempre he estado y estaré del lado de las víctimas".

Sobre su divorcio, la intérprete dejó claro que no fue algo decidido de inmediato, y así lo relató para la revista Elle: "Hay decisiones que no se pueden tomar de la noche a la mañana. Para mí es una premisa no precipitarme en momentos de crisis. Las cosas hay que hacerlas desde la calma y desde el amor".