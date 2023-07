Shakira confiesa el accidente que tuvo rodando el videoclip de 'Copa vacía'

Ya conocíamos muchos datos acerca de cómo fue la creación de Copa vacía, el último lanzamiento de Shakira, en colaboración con Manuel Turizo, pero se nos escapaba un pequeño detalle. La artista colombiana tuvo un accidente durante el rodaje del videoclip del tema que provocó que tuviera que entrar una grúa para rescatarla, ni más ni menos.

Durante su entrevista para el medioPrimer Impacto, la intérprete de TQG y la reina musical de este último año se sinceró sobre el éxito como cantante internacional, su carrera,la sesión 53 de las Bizarrap Music Session que lanzó en enero y que provocó el colapso de la industria, sobre su mediática ruptura con Gerard Piquéy también sobre los detalles más reveladores de su canción con el también colombiano Manuel Turizo.

En ella, la de Barranquilla empieza contando de dónde viene la idea: "Es una canción que escribí el año pasado, es muy personal, y que he estado reservando para un momento especial", cuenta. "Pensé en Manuel Turizo por la calidad y profundidad de su voz. Quería un tono grave, un acompañante que fuera una voz muy masculina y él es así".

Frame del videoclip de 'Copa vacía'

Mientras ha dejado ver una clara complicidad con su colega de profesión, al que admira ("Es un profesional, es un divino y una gran persona"), la artista ha recordado cómo fue el rodaje del videoclip y algunas anécdotas en el set.

"Nos tomó mucho tiempo, no solo en realizar, sino también en concebir. Requirió de muchísimo esfuerzo, detalles, una gran inversión de tiempo". En él, Shakira aparece caracterizada como una sirena, que ha admitido que es una representación mística de sí misma.

"No fue nada fácil porque no pude usar las piernas durante todo el vídeo, estaba cargando una cola de unos nueve kilos". Las imágenes de la pequeña película cuenta la historia de una sirena a la que un hombre saca del mar, privándola de su libertad, para meterla en una pecera.

Shakira, Manuel Turizo - Copa Vacía (Official Video)

"Sucedieron muchas cosas en el set", dice mientras admite habérselo pasado genial. Su compañero de dueto ya sabía que iba a ocurrir el accidente, y así se lo advirtió a Shakira: "Me dijo: 'esa pecera se va a romper', y yo decía: 'bah, cómo se va a romper, esto es perfecto, tenemos unos estándares de seguridad aquí a prueba de bala", cuenta entre risas la cantante de Acróstico.

Y continúa: "Tenía razón. Se rompió la pecera, se empezó a inundar el set, me tuvieron que sacar de allí, que no era nada fácil porque yo estaba con una cola de sirena", aclara. "Me tuvieron que acercar una grúa, sacarme con el columpio, y allí sálvese quien pueda".

Grúa, columpio e inundación incluidas, la realidad es que respiramos tranquilos porque Shakira sobreviviera al accidente sirenil y la historia se haya quedado solo en una anécdota.

Como dice su tema con Turizo: Hace rato tengo sed de ti, y ella sigue teniendo "mucha sed de saber y de conocer". Así que tranquilos, porque hay Shakira para rato.