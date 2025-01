La vida personal de Paula Vázquez: sus parejas, sus problemas de salud mental y por qué no ha sido madre

Paula Vázquez ha llegado al Benidorm Fest como "la novata", pero de novata no tiene nada. La presentadora ferrolana es uno de los rostros más conocidos de la televisión, aunque haya pasado años apartada.

Ha asumido grandes proyectos desde que comenzó en el mítico concurso 1, 2, 3 Responde otra vez. A sus espaldas acumula el haber asumido más de 700 programas diferentes, muchos de ellos de formatos tan destacados como Fama a Bailar, Gran Hermano, La Isla de los Famosos o Pekín Express.

Paula Vázquez en La Isla de los Famosos en 2006 | Gtresonline

Ansiedad y una depresión "grotesca"

Aunque lo disfrutó, la exigencia física y mental era muy fuerte y eso le terminó pasando factura. En el programa de supervivencia incluso tenía que peinarse y maquillarse ella misma porque no había presupuesto para estilismo. "Recuerdo una época en la que apuntaba en una agenda cuándo podía llorar", revela en su charla con Victoria Martín y Carolina Iglesias en Estirando el Chicle.

"Nos metían en naves donde no había ventanas. De los 17 a los 30 años no tenía vida", rememora, con algo de nostalgia, sobre cómo se fabricaban antes los productos televisivos. A este trabajo había que sumarle algunas películas, rodajes publicitarios, sesiones de fotos... "Eran dos mundos, yo me anulaba, hasta que se me empieza a caer el pelo. Me salió una calva enorme y el médico me dijo que tenía una depresión grotesca. No lo sabía. Pensaba que llegar a casa y llorar era algo normal", relata.

"Cuando salí de las escaletas y tuve que poner límites me llevé muchas hostias"

Aun con estas, siguió trabajando, pero las cosas se pusieron aún más feas cuando todo se frenó en seco. "La vida real me supera cuando paro de trabajar. También me quemé un poco cuando me echaron de Fama y Pekín Express. Éramos líderes con los dos formatos y me cambiaron. Eso me dolió", contó a la revista Hola. "Cuando se encendía el piloto rojo era feliz, mi vida era una escaleta, pero cuando salí de las escaletas y tuve que poner límites me llevé muchas hostias. De amigos, de familiares y de novios", recuerda.

Estuvo tres años apartada de la televisión después de llevar su cuerpo al extremo. Pero ahora, con perspectiva, verbalizar que sufrió ansiedad y depresión le ayuda a desestigmatizar: "Esto fue hace mucho tiempo".

Volvió en 2021 a primera línea con el concurso de cocina Bake Off Famosos al horno y ahora asume el Benidorm Fest con confianza y pasión absoluta.

Las parejas de Paula Vázquez

Aunque ella misma ha reconocido que no ha tenido mucha suerte en el amor —y además siempre lo ha llevado con mucha discreción— sí se conocen algunos de los hombres que han pasado por su vida.

Uno de ellos Sergio Luyk, con el que rompió en 1999 y moría en 2008 a causa de un cáncer. También compartió amor con el presentador Joaquín Zamora hasta 2005, y se rumoreó mucho sobre su affair con el futbolista Guti, con el que la pillaron dándose un apasionado beso por la calle.

"Nunca he ido con un novio a ningún lado. Ni un photocall ni nada, es que nunca sé lo que va a durar", contó en El Chicle, donde también reconoció que la han visto muchas veces los paparazzi. Una de sus anécdotas más surrealistas es que una revista sacó unas fotos que titularon como "Paula Vázquez con un empresario" y en realidad era su padre, al que había acompañado a comprarse un traje a El Corte Inglés.

Por qué no ha sido madre

Su deseo de formar una familia, aunque fuese sin pareja, la llevó a vitrificar óvulos e iniciar el proceso cuando sus compromisos y su estabilidad se lo permitieron. Sin embargo, no salió bien. "Tuve un embarazo ectópico, que también fue un shock para mí, y me quedé estéril", contó la presentadora. "Ahora mis amigas me meten presión con lo de la menopausia, pero de momento no", revelaba hace solo unas semanas en el podcast de humor.

Antes de iniciar el proceso tuvo mucho cuidado y desde entonces ha adoptado una práctica para tener relaciones sexuales seguras. "Desde los 40 les pido a todos los señores con los que voy a estar que me pasen las ETS", contó a Victoria y Carolina.